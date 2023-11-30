KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ CANLI İZLE! Kendi Düşen Ağlamaz 22 bölüm saat kaçta? TRT 1 yayın akışı

Kendi Düşen Ağlamaz canlı izle ekranı yoğun bir şekilde sorgulanıyor. TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi bu akşam 22. bölümü ile ekrana gelecek. Sıcak bir aile komedisini konu alan Kendi Düşen Ağlamaz her hafta merakla bekleniyor. İşte Kendi Düşen Ağlamaz canlı izle ekranı ve TRT 1 yayın akışı...

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ SAAT KAÇTA?

Kadrosunda Hakan Yılmaz, Selen Soyder, Eylül Tumbar ve Enes Koçak gibi isimleri bulunduran Kendi Düşen Ağlamaz dizisi her hafta perşembe günleri ekrana geliyor. Sevilen dizi TRT1'de izleyiciyle buluşuyor. Kendi Düşen Ağlamaz her perşembe saat 20.00'de yeni bölümü ile TRT1 ekranlarında yer alıyor.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 21. BÖLÜM ÖZETİ

Alize'nin, Serkan'ın motorunu satmasına karşılık yaptığı hamle, Serkan'ı incitir ve öfkelendirir. İkilinin yaptığı büyük tartışma, hayatlarıyla ilgili yeni ve ilginç kararlar alınmasına neden olur. Serkan'ın, bir arada yaşamak için bulduğu çözüm ise Alize'yi yeni bir arayışa itecektir. Mesut'un devreye soktuğu yeni planlar, herkesin hayatını köklü bir biçimde değiştirecektir. Şüphelerinin peşinden giden Alize, ulaştığı gerçekleri Serkan'a anlatmaya gittiğinde yeni ve kötü bir sürprizle daha karşılaşacaktır.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ CANLI İZLE!

Mesut'un planları tam da istediği gibi işlemektedir, Nurettin oteli satmak zorunda kalmıştır. Mesut, bizimkilerin hayatına parça parça sızarken ve herkesin sevgisini kazanırken ona sadece Alize güvenmemektedir. Ne olursa olsun onun gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya kararlıdır. Ama sonunda Serkan öyle bir hamle yapacaktır ki, Alize hayatının şokunu yaşayacaktır.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:00 İstiklal Marşı ve Günün Programı

06:10 İncir Ağacı

07:00 Elimi Bırakma

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Seksenler

14:50 Diriliş Ertuğrul

17:40 Lingo

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

23:40 Teşkilat

02:40 Diriliş Ertuğrul

04:50 Lingo

06:00 Kapanış







