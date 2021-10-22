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Kendi icadı ölümüne neden olan tarihin en şanssız mucidi: William Bullock

22.10.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsanlar doğal süreç içinde doğar, yaşar, büyür ve ölür. İnsanoğlu ölümünün tarihini ve nedeni kesin olarak bilemez. Ancak William Bullock’un ölüm nedeni tarihe geçmeyi başardı. Kendi icadı nedeniyle hayata veda eden mucit, ölümünden sonra çok konuşulmayı başardı.

Kendi icadı ölümüne neden olan tarihin en şanssız mucidi: William Bullock

Bir şeyler icat etmek ya da sıfırdan yeni bir şey tasarlamak oldukça emek gerektiren bir iştir. İlk olarak icadın düşünme aşaması devreye girer sonrasında ise hayata geçirmek için planlar yapılır. Tarih boyunca insanlığın kullandığı pek çok icat işte bu aşamalar sonucunda ortaya çıktı. Kamunun yararı ve işleri kolaylaştırması düşünülerek hayata getirilen projeler kimi zaman farklı sonuçlar doğurabildi. İşte kendi icadı tarafından öldürülen tarihin en şanssız mucidi...

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MATBAAYI GELİŞTİRMEYİ AMAÇLADI

William Bullock, matbaanın icat edilmesinden sonra kullanımını kolaylaştırmak için teknolojik ilerlemeler kaydetti. 19. yüzyılın ortalarında bir gazete editörü olarak Bullock, haberleri basmak için gereken emeği azaltmaya çalıştı. Çıktıyı saatte yaklaşık 11.000 yaprağa çıkaran, sürekli kağıtla beslenebilen bir döner baskı makinesi geliştirdi.

2 Nisan 1867'de, başka bir gazetenin ofisine kurulan bir matbaaya ayağıyla ayarlamalar yapıyordu. Bacağı hareketli bir kayışa dolandı ve ezildi. Birkaç gün sonra kangren oldu ve öldü.

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