392 gün boyunca yemek yemedi! Angus Barbieri’nin mucizelere sahne olan hayat hikayesi

27 yaşında olan Angus Barbie, gençlik dönemlerinde fazla kilolarından şikayetçiydi. Kilo vermek için çılgınca bir diyete başladı. İlk başta tıp fakültesinin yolunu tuttu. Doktorlar Angus’u ilk muayene ettiklerinde “Ağır obez” olduğuna karar verdi. 207 kilo olan Angus, aç kalarak kilo vermek istediğini doktorlara söylediğinde ise uzmanlar onun 2-3 günde bu fikirden vazgeçeceğini düşünüyordu. Hedefi olan 80 kiloya ulaşabilmek için büyük bir çaba sarf etti. Doktorlar 3. günün sonunda ağır diyetinden pes etmeyen Angus’u sert bir bir dille uyardı ancak uzmanları dinlemedi ve gün geçtikçe daha da hırslandı.

Ağır diyetinin sonucunda Angus’un günlerinin büyük bir bölümü hastanede geçmeye başladı. Çünkü Angus kilo vermek için 392 gün boyunca hiçbir şey yemedi. Sadece kahve, çay ve köpüklü su tüketti. Yemek yememesinin yanında içtiği her şeyin kalorisiz olmasına özen gösterdi. Günler ilerledikçe, riskin de artmasıyla doktorlar Barbieri’yi hastanede gözetim altına almaya karar verdi. Düzenli kan testleri yapılan ve check-upa giren genç adam aynı zamanda vitamin ve sodyum takviyeleri de almaya başlamıştı.