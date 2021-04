392 gün boyunca yemek yemedi! Angus Barbieri’nin mucizelere sahne olan hayat hikayesi

Barbieri 392. Günün sonunda tam da hedefi olan 80 kiloya ulaştı. Beş senenin sonunda da düzenli beslenmeyle beraber 89 kilo olarak sağlıklı bir görünüme kavuştu. Kendisinin yıllar sonra verdiği röportajda, uzun süre aç kaldığı için yemeğin tadını unuttuğunu dile getirdi. İlk kahvaltısında yumurta tereyağlı bir dilim ekmek ve bir fincan siyah kahve vardı. Ancak Barbieri, yumurtayı yedikten sonra doyduğunu dile getirerek kahvaltısını bitirdi. Angus Barbieri’nin gittiği üniversite hastanesi UDMRID (University Department of Medicine at the Royal Infirmary of Dundee) tüm aşamaları kayıt altına aldı ve 1973’de de bir tıbbi dergide makale olarak yayınlandı.

Barbieri’nin bu rekor denemesinin benzerleri, hatta daha uzun sürenleri de vardı. Dennis Galer Goodwin, haksız yere tecavüz suçuyla yargılandığını düşündüğü için 385 gün boyunca açlık grevi yapmış, 385 günün sonunda da zor kullanılarak tüple beslenmişti. Bunların yanında 200 gün süren birçok deneme olmuş, bunların bir çoğu da ölümle sonuçlanmıştı. 60’lı ve 70’li yıllarda popülerlik kazanan bu “açlık” tedavisi sonraki yıllarda tamamen bırakıldı. Son derece tehlikeli olan bu sözde tedavi sırasında vücudun tüm yağ ve kas depoları kullanıldıktan sonra ölümcül bir kalp krizi ile karşılaşılıyordu.