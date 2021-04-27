Dünya tarihine damga vuran birbirinden ilginç ölüm nedenleri! Bazıları hala gizemini koruyor

Dünya genelinde milyonlarca insan doğuyor ve ölüyor. Doğal sirkülasyon içerisinde doğumlar kadar ölümlerde normal olarak algılanıyor. Ancak bazı ölüm şekilleri anormalliğin sınırlarını zorladı.
Eşine şaka yapmak isteyen Jake Fen isimli bir adam kendisini asmış süsü verdi. Eve gelen eş, kocanın kendisini astığını ve intihar ettiğini görünce bayıldı. Bu sırada kapıyı açık gören komşuları evin içine girdi. Jake ve eşinin öldüğünü zanneden kadın evi soymaya başladı. Evden topladığı eşyalarla dışarı çıkmak üzere olan kadına Jake tekme attı. Kadın cesedin canlandığını zannederek korkudan öldü.
Almanya’da bir hayvanat bahçesinde çalışan fil bakıcısı akıllara durgunluk veren bir şekilde öldü. Bakımını üstelendiği filin kabız olması üzerine ona 22 paket müshil içeren bakıcı, dev fil dışkısının altında kalarak can verdi.
İtalya’nın Pisa kentinde gerçekleşen olay filmlere konu olacak cinstendi. Romollo Riboldo isimli bir adam işsizten bıktığı için intihar etmeye karar verdi. 42 yaşındaki Romollo’nun eşi onun intihar etmesini önlemek için saatlerce dil döktü. Sonunda kocasını kararından vazgeçirdi. Elindeki silahı yere fırlatan Romollo, eşinin ölümüne sebep oldu. Yere düşen silah ateş aldı ve silahtan çıkan kurşun Romollo’nun eşine isabet etti.
1983 yılında Amerika’nın San Diego eyaletinde hırsızlık yaparken yakalanan bir kadın polislere inanılmaz bir teklifte bulundu. Polislere eğer kendisini bırakmazlarsa nefesini tutacağını söyleyen kadın, emniyet güçlerinin duruma inanmaması üzerine dediğini yaptı. Nefesini tutan kadın öldü.
Astroloji biliminde çığır açan Tycho Brahe isimli Danimarkalı bilim insanı tuvalete gitmediği için öldü. 16. yüzyılda yemek yedikten sonra sofradan kalkılması nazik bir davranış olarak karşılanmıyordu. Tycho Brahe davetli olduğu bir şölene gitmeden tuvalete girmeyi unuttu. Yemekte alkolü fazla kaçıran bilim insanı tuvalet gitmek için izin isteyemeyecek kadar nazik olduğundan idrar kesesi patladı ve 11 gün acı çektikten sonra öldü.
Niagara Şelalesi’ni fıçının içinde geçen ikinci kişi olma özelliğini taşıyan Bobby Leach, cesaretiyle adeta hayata meydan okuyordu. Ancak ölümü hiç beklenmedik bir anda oldu. Yolda yürürken portakal kabuğuna basarak kayan Leach düştü. Düşmeye bağlı olarak ayağı kırıldı. 1911 yılının teknolojisiyle ayağı kesildi ancak hayata veda etti.
İsveç kralı Adolf Frederick, yemeğe düşkünlüğü ile bilinen bir hükümdardı. 1771 yılında 61 yaşındayken bir ziyafet sofrasında öldü. Sofrada bulunan bütün yemekleri yedikten sonra Frederick, en sevdiği tatlıyı yemeğe yöneldi. Sevdiği tatlıdan 14 tane yedikten sonra ise çatlayıp öldü.
Amerika'da 1995 yılında Bir Kola makinesinden bedava içecek almaya çalışan adam makineden fırlayan kutu kolanın kafasına isabet etmesi sonu hayatını kaybetti.
Yaşamını kaktüslere ateş ederek kazanan David Grundman ismindeki adam 1982 yılında yaptığı bir atış esnasında vurduğu kaktüsten sıçrayan bir parça nedeniyle hayatını kaybetti. Tarihin altın sayfalarına bir bitki tarafından öldürülen ilk ve tek insan olarak geçti.
1998 yılında bir Fransız oldukça karmaşık bir intihar girişiminde bulundu. Bir deniz kıyısında yüksek bir yamacın tepesine çıkıp boynuna bir ip bağladı, ipi de büyük bir kayaya bağladı. Sonra zehir içti ve kendini ateşe verdi. Uçurumdan atlarken de tabancayla kafasına ateş etti! Ama devamı daha ilginç. Çünkü kurşun onu ıskalayıp ipi kesti, böylece adam suya düştüğünde asılı kalmadı. Soğuk su yanan elbiselerini söndürmekle kalmadı aynı zamanda onu şoka sokarak yuttuğu zehri kusmasını sağladı. Sudan bir balıkçı tarafından çıkarılıp hastaneye götürülen adam orada hipotermi (vücut ısısının aşırı düşmesi) den dolayı öldü.
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