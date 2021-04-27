Dünya tarihine damga vuran birbirinden ilginç ölüm nedenleri! Bazıları hala gizemini koruyor

Dünya genelinde milyonlarca insan doğuyor ve ölüyor. Doğal sirkülasyon içerisinde doğumlar kadar ölümlerde normal olarak algılanıyor. Ancak bazı ölüm şekilleri anormalliğin sınırlarını zorladı.

KORKU

Eşine şaka yapmak isteyen Jake Fen isimli bir adam kendisini asmış süsü verdi. Eve gelen eş, kocanın kendisini astığını ve intihar ettiğini görünce bayıldı. Bu sırada kapıyı açık gören komşuları evin içine girdi. Jake ve eşinin öldüğünü zanneden kadın evi soymaya başladı. Evden topladığı eşyalarla dışarı çıkmak üzere olan kadına Jake tekme attı. Kadın cesedin canlandığını zannederek korkudan öldü.

FİL DIŞKISI

Almanya’da bir hayvanat bahçesinde çalışan fil bakıcısı akıllara durgunluk veren bir şekilde öldü. Bakımını üstelendiği filin kabız olması üzerine ona 22 paket müshil içeren bakıcı, dev fil dışkısının altında kalarak can verdi.

YERE DÜŞEN SİLAH

İtalya’nın Pisa kentinde gerçekleşen olay filmlere konu olacak cinstendi. Romollo Riboldo isimli bir adam işsizten bıktığı için intihar etmeye karar verdi. 42 yaşındaki Romollo’nun eşi onun intihar etmesini önlemek için saatlerce dil döktü. Sonunda kocasını kararından vazgeçirdi. Elindeki silahı yere fırlatan Romollo, eşinin ölümüne sebep oldu. Yere düşen silah ateş aldı ve silahtan çıkan kurşun Romollo’nun eşine isabet etti.