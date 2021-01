Kendi imkanları ile sokak hayvanlarına yem bırakıyor

Muş’un Bulanık ilçesinde, Bulanık Avcılar ve Doğaseverler Kulübü Derneği başkanı tarafından sokak hayvanlarına yem bırakıldı.

Bulanık Avcılar ve Doğaseverler Kulübü Derneği Başkanı Adem Şamiloğlu, soğuk kış günlerinde yaban hayatına yem bırakıyor. Sokakta sahipsiz kalan can dostlarını da unutmayan başkan Şamiloğlu, bu zamana kadar kendi imkanlarıyla 30 torba kuru mama, 150 paket makarna, 150 adet yaş mama dağıtımı yaptı. Akşamları evde makarnaları haşlayıp yaş mamalarla karıştırıp yavru, bakıma muhtaç can dostlarına veriyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Antalya Akseki Şube Şefi Mestan Hisarkaya sosyal medya hesabından, “Eski görev yerimden tanıdığım koca yürekli Adem Şamiloğlu başkanıma hem yaban hayatına hemde sokakta yaşayan can dostlarına yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür eder, emeklerinden dolayı kolaylıklar dilerim” yazarak teşekkür etti.