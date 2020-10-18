Kendilerini "Binbaşı" olarak tanıtarak dolandırıcılık yapmaya çalıştığı öne sürülen 4 kişi tutuklandı

Zonguldak'ta kendilerini "Binbaşı" olarak tanıtarak dolandırıcılık yapmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Devrek ilçesine bağlı Kozlukadı köyünden yapılan bir ihbar üzerine harekete geçti.

Operasyonda şüpheliler E.E, M.H.A, M.Ç, D.Ç. ve M.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin İstanbul'dan geldikleri ve köy sakinlerinden A.K'yi, kendilerini "Binbaşı" olarak tanıtarak dolandırmaya çalıştıkları öne sürüldü.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan D.Ç, MÇ, E.E. ve M.H.A. tutuklandı. M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

