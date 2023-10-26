YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Kendine askeri personel süsü veren dolandırıcı jandarmadan kaçamadı

Kendine askeri personel süsü veren dolandırıcı jandarmadan kaçamadı

26.10.2023 10:23 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’de kendisini askeri personel olarak tanıtan dolandırıcı İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen takipli operasyon sonucu Tekirdağ’da yakalandı.

Kendine askeri personel süsü veren dolandırıcı jandarmadan kaçamadı

Edirne’nin Süloğlu ilçesinde ikamet eden Z.B isimli mağdur vatandaşı arayarak, kendisini askeri personel olarak tanıtan ve kendisinin cinayet suçuna karıştığını ve konu hakkında ifadesini almaya evine geleceğini söyledi.

Kendisine askeri personel süsü vererek evine gelen şüpheliye 2 bilezik, 3 tam altın, 2 çeyrek altın, altın küpe ve 20 bin 202 lira nakit para veren Z.B. bir süre sonra dolandırıldığını anlayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektiflerinin yaptığı ısrarlı takip sonucu, olayın faili olarak tespit edilen A.A. isimli şahıs, JASAT dedektifleri tarafından Tekirdağ’da yakalandı.
Dolandırılmak suretiyle alınan suç eşyaları ele geçirilerek, mağdur vatandaş Z.B’ye teslim edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzurum gölet yapımında da Türkiye’ye örnek olduErzurum gölet yapımında da Türkiye’ye örnek oldu
Kocaeli'de su kanalına terk edilmiş bebek bulunduKocaeli'de su kanalına terk edilmiş bebek bulundu
Öğretmen ve öğrencilerin 100’ncü yıl koreografisi nefes kestiÖğretmen ve öğrencilerin 100’ncü yıl koreografisi nefes kesti
Anahtar Kelimeler:
Edirne

Edirne Namaz Vakitleri 27 Ekim Cuma

İmsak
06:06
Sabah
07:32
Öğle
13:03
İkindi
15:55
Akşam
18:23
Yatsı
19:44

Edirne Nöbetçi Eczaneler27 Ekim Cuma

Sevil eczanesi
Lalapasa
Yeni meriç eczanesi
Meric
Özge eczanesi
Uzunkopru
Süloglu eczanesi
Suloglu
Alkan eczanesi
Kesan
Kiyik eczanesi
Merkez
Saglik eczanesi
Enez
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Gizlice cep telefonu yerleştirdi! Duş alan kız öğrencileri kaydetti

Gizlice cep telefonu yerleştirdi! Duş alan kız öğrencileri kaydetti

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Annesi sadece izledi! Bebek arabasındaki çocuk elektronik sigara içti

Annesi sadece izledi! Bebek arabasındaki çocuk elektronik sigara içti

Gizemli nesne hareketli dakikalar yaşattı! "UFO mu kurgu mu?"

Gizemli nesne hareketli dakikalar yaşattı! "UFO mu kurgu mu?"

Network, Flo, L'Oréal Paris... Modadan kişisel bakıma ünlü markalarda büyük fırsat

Network, Flo, L'Oréal Paris... Modadan kişisel bakıma ünlü markalarda büyük fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.