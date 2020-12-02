MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kendine 'Seksi yaratık' diyen Ulrika Jonsson: 'Cinsel uyanışım geç oldu'

Kendine 'Seksi yaratık' diyen Ulrika Jonsson: 'Cinsel uyanışım geç oldu'

02.12.2020 14:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kendine 'Seksi yaratık' diyen Ulrika Jonsson: 'Cinsel uyanışım geç oldu'

İngiliz televizyon sunucusu Ulrika Jonsson yaptığı son açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. 53 yaşındaki sunucu, 30'lu yaşlarında olduğundan daha fazla seksten zevk aldığını açıkladı.

Ulrika Jonsson, seks hakkında yaptığı açıklamasıyla İngiltere’nin gündemine oturdu. 2008 yılında evlendiği üçüncü kocası Brian Monet’ten cinsel hayatından memnun olmadığını söyleyerek boşanan kadın, 30'lu yaşlarında olduğundan daha fazla seksten zevk aldığını söyledi.

Dört çocuk annesi sunucu, kendini daha genç 'seksi yaratık' olarak hissettiğini söyledi. Best Magazine'de köşe yazan Jonsson şu sözleri kaleme aldı:

"50'li yaşlarımda cinsiyete yaklaşımım o kadar önemli ölçüde değişti ki, şimdi 30'larımda olduğu gibi fazla olmasa da seks yapmaktan zevk aldığımı söylemeliyim. Bu tutkuyu tekrar hissetmek ve bu duyguya mümkün olduğu kadar uzun süre devam etmek istemek gerçek bir duygu."

avalon-0502738817

'CİNSEL UYANIŞIM GEÇ OLDU'

İlk kocası John Turnbull ile 1990 yılında evlenen yıldız, cinsel uyanışını çoğu arkadaşından daha geç yaşadığını itiraf etti. "Zamanın tükenmeye başladığını hissetmekten kendimi alamıyorum," diyen Jonsson "Artık arkamda önümdekinden daha fazla yıllarım var ve elimden gelen her türlü özel sevgiyi gerçekten doyasıya yaşamak istiyorum." diyor.

avalon-0538908591

İki ay önce üçüncü kocasından boşanan sunucu, boşanmalarına gerekçe olarak 18 ayda sadece 5 kere cinsel ilişkiye girmelerini gösterdi.

Ulrika Jonsson, kariyerine 1989'da hava durumu sunucusu olarak başladı. Çok kısa sürede şöhrete kavuştuktan sonra yüzlerce farklı programın sunuculuğunu üstlendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
30 bin liraya masraf yaptı! 'kimseye satmam' 30 bin liraya masraf yaptı! 'kimseye satmam'
Demet Özdemir'in mini etekli pozları olay oldu!Demet Özdemir'in mini etekli pozları olay oldu!
Kanal D'nin yeni bombası! Aile komedisine az kaldı...Kanal D'nin yeni bombası! Aile komedisine az kaldı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
olsun bre ayat 53den sonrada güzel olur şarapta eskidikçe uyanırmış
iyiymiş

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiası!

Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiası!

Kısıtlamaya uymayan kardeşler terör estirdi: 3 polis yaralı

Kısıtlamaya uymayan kardeşler terör estirdi: 3 polis yaralı

Tunus'ta doktorlar genel greve gitti

Tunus'ta doktorlar genel greve gitti

Akılalmaz olay! Yasak aşk ortaya çıkmasın diye...

Akılalmaz olay! Yasak aşk ortaya çıkmasın diye...

Çin'in uzay aracı Ay'ın yüzeyine indi

Çin'in uzay aracı Ay'ın yüzeyine indi

Uzmanlardan altın düşüş beklentisi!

Uzmanlardan altın düşüş beklentisi!

İlginizi Çekebilir

Korse giyince dalga konusu oldu

Korse giyince dalga konusu oldu

Simge, Selin Ciğerci'den borç istedi! Yanıt olay oldu

Simge, Selin Ciğerci'den borç istedi! Yanıt olay oldu

En beğendiği seks sahnesini açıkladı

En beğendiği seks sahnesini açıkladı

MasterChef'ten diskalifiye oldu! Gözyaşlarına boğulan Uğur: Çok utanıyorum affedin

MasterChef'ten diskalifiye oldu! Gözyaşlarına boğulan Uğur: Çok utanıyorum affedin

Öpüşme videosu ifşa oldu! 'Videoyu çeken kişi...'

Öpüşme videosu ifşa oldu! 'Videoyu çeken kişi...'

25 yaş küçük oyuncuyla aşk! Yeniden gündemde...

25 yaş küçük oyuncuyla aşk! Yeniden gündemde...

Diğer Haberler

Kendisini aldatan eşini bıçaklayan Lilia Sudakova'ya 15 yıl hapis

Kendisini aldatan eşini bıçaklayan ünlü modele şok! 15 yıl hapis

Elon Musk'ın eşi Grimes X bebeğin fotoğrafını paylaştı! Altı aylık oldu

X bebeğin fotoğrafını paylaştı! Altı aylık oldu

Detaylar korkunç! Yağmur Aşık, Emre Aşık’ı öldürtmek için kanlı ete ateş ettirdi iddiası

Detaylar korkunç! 'Kanlı ete ateş ettirdi

Demet Özdemir'in mini etekli pozları olay oldu!

Demet Özdemir'in mini etekli pozları olay oldu!

Deniz Seki ve Demet Akalın barıştı

Deniz Seki ve Demet Akalın barıştı

Rachel Hilbert kız arkadaşlarıyla tatilde

Kız kıza tatil!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.