Kendine 'Seksi yaratık' diyen Ulrika Jonsson: 'Cinsel uyanışım geç oldu'

Ulrika Jonsson, seks hakkında yaptığı açıklamasıyla İngiltere’nin gündemine oturdu. 2008 yılında evlendiği üçüncü kocası Brian Monet’ten cinsel hayatından memnun olmadığını söyleyerek boşanan kadın, 30'lu yaşlarında olduğundan daha fazla seksten zevk aldığını söyledi.

Dört çocuk annesi sunucu, kendini daha genç 'seksi yaratık' olarak hissettiğini söyledi. Best Magazine'de köşe yazan Jonsson şu sözleri kaleme aldı:

"50'li yaşlarımda cinsiyete yaklaşımım o kadar önemli ölçüde değişti ki, şimdi 30'larımda olduğu gibi fazla olmasa da seks yapmaktan zevk aldığımı söylemeliyim. Bu tutkuyu tekrar hissetmek ve bu duyguya mümkün olduğu kadar uzun süre devam etmek istemek gerçek bir duygu."

'CİNSEL UYANIŞIM GEÇ OLDU'

İlk kocası John Turnbull ile 1990 yılında evlenen yıldız, cinsel uyanışını çoğu arkadaşından daha geç yaşadığını itiraf etti. "Zamanın tükenmeye başladığını hissetmekten kendimi alamıyorum," diyen Jonsson "Artık arkamda önümdekinden daha fazla yıllarım var ve elimden gelen her türlü özel sevgiyi gerçekten doyasıya yaşamak istiyorum." diyor.