Kendini otizmli kızına adayan fedakâr anne

Eşinden boşanarak İstanbul’dan Sinop’a taşındı

Kimseye muhtaç olmamak için kendisi ürettiği hediyelik eşyaları kapalı pazar yerinde tezgah açarak satışa çıkardı. Kızı Yaren’in doğumuyla hayatının tümüyle değiştiğini dile getiren anne Yasemin Özkaya, "Kızıma hamileyken de sıkıntılı bir süreç geçirdim. Kızım doğduğu gün yoğun bakıma aldılar işitme testlerinden geçemedi. Kızım iki aylık oldu bu sefer de ileri derecede kalça çıkıklığı teşhisi koyuldu. İki kez ameliyat geçirdi. Daha sonra tam iyileşti derken kızım 2 buçuk yaşına geldiğinde hareketlerinde bir farklılık olduğunu sezinledim. Benimle göz teması kurmuyordu çok sinirli idi, konuşma becerisi güzel değildi yaşıtlarına göre gelişimi geride idi. Doktora getirdim ilk başta çocukta otizm belirtileri bulunduğu ancak tanı konacak kadar yeterli kriter tespit edilemediği söylendi. İlaç tedavisi uygulandı ve takip altına alındı. Kızım 3 buçuk yaşına geldiğinde ’atipik otizm’ teşhisi konuldu ve özel eğitim almaya başladı. Çok özel eğitim alıp iyi bakıldığı zaman dışardan bakıldığında diğer insanlardan bir farkı olmayacak hale gelecek. Kızım için mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Baba zaten hiç hayrı yok nafaka ödemiyor annemden kalan bir emekli maşı var onlarla geçiniyorum. Kızımla birlikte çok yıpratıcı bir süreçten geçtik. Kızımın rahatsızlığı özel bakım gerektirdiği için hemşireliği bırakmak zorunda kaldım. Bu süreçte eşim bana hiç yardımcı olmadı. Boşanma kararı aldık ve boşandık" dedi.

Otizm teşhis sürecinin ebeveynler için çok zor olduğunu dile getiren Özkaya, ”Ben annemden kalma evimizde kızımla birlikte yaşıyorum. Kimseye muhtaç olmamak için kendim ne yapabilirim diye düşündüm ve aklıma bu hediyelik eşyalardan yapmak geldi. Hem kızımla da ilgilenirim diye düşündüm çok şükür kimseye muhtaç olmadan kızımla geçinip gidiyoruz. Pazar yerinde yeri geliyor 5 TL ile kapatıyorum yeri geliyor 5 bin TL’lik sipariş aldığım oluyor. Bazen de siftahsız kapattığım günler oluyor. Bu işe önce emzik zinciriyle başladım malzemeyi nerden bulabilirim, daha başka ne çeşitler yapabilirim diye araştırdım kendimi geliştirdim şu anda on bine yakın çeşit üretiyorum. Artık müşteri bir şey sorduğu zaman yapamam demiyorum nasıl yapabilirim diye araştırıyorum buluyorum. Kişiye özel çok ürün çalışıyorum sadece doğum, doğum günü, sünnet, mevlit, nişan törenlerine her türlü hediyelik yapıyorum. Kokulu taş, pleks hediyelik ürünleri, mum amigurumi bebeklerden tutunda her türlü örgü lif hediyelik eşya yapıyorum. Pazar yerinde açtığım stantta satış yapıyorum. Ayrıca sosyal medya hesabımdan da ürünleri pazarlıyorum. Hediyelik eşyalar pazarda fazla gidecek ürünler olmadığı için fazla çeşit getiremiyorum pazarda tezgahta fazla çeşidimiz olmuyor en azından harçlığımız çıksın diye çok cüzi miktarda karla çorap da satıyorum. Bunun yanında hastane odası süsleme işleri alıyorum, bebeğin çikolatası annenin kıyafetinden kapı süsünden bu tur organizasyonlar da yapıyorum. Tabii, bu her zaman olmuyor Allaha bin şükür karnımızı doyuracak kimseye muhtaç olmayacak kadar kazanıyorum" diye konuştu.