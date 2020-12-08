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Kendinizi zehirlemeyin! Bu çorba öyle bir hastalığa neden oluyor ki...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 08.12.2020 12:26 | Son Güncelleme:
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Kendinizi zehirlemeyin! Bu çorba öyle bir hastalığa neden oluyor ki...

Hazır çorbalar hakkında açıklama yapan Diyetisyen Gizem Gençyürek, pratik olmasından dolayı tercih edildiklerini ancak sağlık açısından son derece zararlı olduklarını açıkladı.

Dyt. Gizem Gençyürek, "Hazır çorbaların sodyum içeriği yüksektir ve özellikle hipertansiyon hastaları için büyük bir risk oluştururken, sağlıklı kişilerde de kan basıncını olumsuz etkileyebilir. Hazır çorbaların sık tüketimiyle metabolizma ve bağırsak florasında bozukluk oluşabilir ve kalp-damar rahatsızlıkları, kanser, metaboliksendrom gibi birçok hastalığa davetiye çıkarabilir” dedi.

'METABOLİZMAYI BOZUYOR'

Sıkça tüketilen hazır çorbaların kilo alımına da neden olabileceğine değinen Dyt. Gençyürek, şöyle devam etti: “Hazır çorbaların evde taze besinlerle yapılan çorbalar kadar lif ve besin öğesi içermemesi nedeniyle sürekli hazır çorba tüketen kişilerde vücut için önemli rol oynayan besin öğelerinin eksikliği meydana gelebilir. İçeriğindeki sağlıksız yağlar ise kilo artışına sebep olabilir. Hazır çorbaların sık tüketimi ile metabolizma ve bağırsak florasında bozukluk oluşabilir ve kalp-damar rahatsızlıkları, kanser, metaboliksendrom gibi birçok hastalığa davetiye çıkarabilir. Ayrıca kilo verme ve kilo kontrolü sağlama aşamasında da hazır çorbalar yerine evde yapılan özellikle sebze ve kurubaklagil içeriği yüksek lif açısından zengin çorbalar tercih edilmelidir. Ancak katkı ve koruyucu madde içermeyen hazır çorbalar bir alışkanlık olarak değil, çok nadir zor anlarda tüketilebilirler”.

'BEYAZ UN, ŞEHRİYE BAĞIŞIKLIK İÇİN TEHLİKE'

Dyt. Gençyürek, evde yapılan çorbaları sağlıklı ve sağlıksız hale getiren etkenleri ise şu şekilde açıkladı: "Evde yapılanı makbul olan özellikle kış günlerinin vazgeçilmezi çorbaların besin değerini artırmak veya sağlıksız hale getirmek kendi elimizde. Bir yandan soğuk havalarla bir yandan pandemi süreciyle savaşırken hem bağışıklığımızı güçlendirmeye hem de kilo kontrolü sağlamaya ihtiyacımız var. Çorbaların içeriğine koyacağımız karabiber, kırmızı toz biber, pul biber, kimyon, zerdeçal gibi baharatlar hem metabolizmamızın hem de bağırsaklarımızın çalışmasını düzenleyerek vücut direncini artırır hem de kilo kontrolü sağlamaya yardımcı olur. Sağlıklı ve besin değeri yüksek bir çorba elde etmek için mevsim sebzelerini mutlaka çorbalarımıza eklemeliyiz. Ayrıca posa değerini artırmak ve bitkisel protein içeriğini zenginleştirmek için kurubaklagilleri çorbalarımıza eklemekte fayda var. Tam tahıl ürünlerini de (bulgur, karabuğday, esmer pirinç gibi) yine çorbalara eklememizde fayda var. Bununla birlikte çorbalarda kullanılan yağ önemli. Hayvansal yağlar doymuş yağ kaynakları oldukları için yerine bitkisel yağları özellikle zeytinyağını kullanmayı her zaman öneririm. Çorbalara eklenen fazla miktarda tuz, katı yağlar, yağlı etler, basit karbonhidrat kaynaklarından olan beyaz un, erişte, şehriye, makarna, pirincin bağışıklığımız, bağırsak sistemimiz ve kilo kontrolümüz için tehlike oluşturduğunu unutmamalıyız”.

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