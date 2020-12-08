Kendinizi zehirlemeyin! Bu çorba öyle bir hastalığa neden oluyor ki...

Dyt. Gizem Gençyürek, "Hazır çorbaların sodyum içeriği yüksektir ve özellikle hipertansiyon hastaları için büyük bir risk oluştururken, sağlıklı kişilerde de kan basıncını olumsuz etkileyebilir. Hazır çorbaların sık tüketimiyle metabolizma ve bağırsak florasında bozukluk oluşabilir ve kalp-damar rahatsızlıkları, kanser, metaboliksendrom gibi birçok hastalığa davetiye çıkarabilir” dedi.

'METABOLİZMAYI BOZUYOR'

Sıkça tüketilen hazır çorbaların kilo alımına da neden olabileceğine değinen Dyt. Gençyürek, şöyle devam etti: “Hazır çorbaların evde taze besinlerle yapılan çorbalar kadar lif ve besin öğesi içermemesi nedeniyle sürekli hazır çorba tüketen kişilerde vücut için önemli rol oynayan besin öğelerinin eksikliği meydana gelebilir. İçeriğindeki sağlıksız yağlar ise kilo artışına sebep olabilir. Hazır çorbaların sık tüketimi ile metabolizma ve bağırsak florasında bozukluk oluşabilir ve kalp-damar rahatsızlıkları, kanser, metaboliksendrom gibi birçok hastalığa davetiye çıkarabilir. Ayrıca kilo verme ve kilo kontrolü sağlama aşamasında da hazır çorbalar yerine evde yapılan özellikle sebze ve kurubaklagil içeriği yüksek lif açısından zengin çorbalar tercih edilmelidir. Ancak katkı ve koruyucu madde içermeyen hazır çorbalar bir alışkanlık olarak değil, çok nadir zor anlarda tüketilebilirler”.