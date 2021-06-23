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Kendisi için düşünülen akülü aracı daha çok ihtiyacı bulunan engelli kadına verdi

23.06.2021 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafik kazası sonucu engelli kalan Yakup Ceylan: - "Bundan sonra da yardımcı olacağız. Her süreçte yanında olmak istiyoruz" - Emine Özkeskin: - "Allah razı olsun ağabeylerimden. Şimdi arkamda destek olan iki ağabeyim daha var"

Düzce'de trafik kazası sonucu engelli kalan Yakup Ceylan, muhtar ve hayırseverlerin kendisi için düşündüğü akülü aracı, Bolu'da kafede çalıştığı sırada aracı bozulan engelli kadına bağışladı.

Gölyaka ilçesi Kuyudüzü Mahallesi'nde yaşayan Yakup Ceylan (40), 2019 yılında trafik kazası geçirmesi sonucu bedensel engelli oldu.

Tedavi için Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine gelen Ceylan, yakındaki bir kafede çalışan engelli Emine Özkeskin (31) ile tanıştı.

Özkeskin'in çay dağıtımı sırasında akülü aracının bozulduğunu fark eden Ceylan, hayırseverlerin kendisi için düşündüğü akülü aracı, daha çok ihtiyacı olduğunu belirterek engelli kadına vermek istedi.

Bunun üzerine Kuyudüzü Mahallesi muhtarı Halil Düzen ile Bolu'nun Karacasu beldesi Kaplıca Mahallesi'ndeki kafeye giden Ceylan, akülü aracı Özkeskin'e hediye etti.

- "Her süreçte yanında olmak istiyoruz"

Yakup Ceylan, AA muhabirine, böyle bir şeye vesile olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Bundan sonra da yardımcı olacağız. Her süreçte yanında olmak istiyoruz." dedi.

Muhtar Düzen de bir ihtiyacı olup olmadığını sormak için Ceylan'ı aradığını, "Muhtar, benim hiçbir ihtiyacım yok ama Emine kardeşimizin akülü tekerlekli sandalyeye ihtiyacı var." karşılığı aldığını aktardı.

Düzen şöyle devam etti:

"Bunun üzerine, 'Yakup kardeşim, ben senin için düşünüyordum.' dedim. Kendisinin ihtiyacı var ama 'Emine Hanım ev geçindiriyor. Bana bakan annem, babam ve eşim var. Durumum iyi.' diyor. Kendi bütçem ve mahalle sakinlerinin destekleriyle hep beraber bir akülü tekerlekli sandalye aldık ve kardeşimizi mutlu ettik. Allah kardeşimizin yüzünden gülücükleri eksik etmesin."

Özkeskin ise 13 yaşındaki oğlu için mücadele ettiğini belirterek akülü araç desteğinde bulunanlara teşekkür etti.

Aracının sık sık bozulduğunu, tamirinin olmadığını öğrendiğini aktaran Özkeskin, "Allah razı olsun ağabeylerimden. Şimdi arkamda destek olan iki ağabeyim daha var." dedi.

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