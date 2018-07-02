Kendisi küçük ama etkisi çok büyük: Arı poleni faydaları

Arılar bal yapabilmek için yaklaşık olarak 3 bine yakın bitki türünden besin toplarlar. Topladıkları bu besinleri kanatlarında saklar ve kovanlarına taşırlar. Bu besinler aracılığı ile bal üreten arılar aynı zamanda bu besinleri polen haline de getirirler. Bal arıları tarafından üretilen arı poleni aynı zamanda genç arıların da besin kaynağıdır.

İnsanların ihtiyaç duyduğu besin kaynaklarını içinde barındıran arı poleni; vitamin, aminoasit, mineral, protein (ortalama %25-40 arası) ve folikasit gibi birçok bileşene sahiptir.

Sağlığımıza faydaları nelerdir?

Enerjinizi artırır

Direnç düşüklüğü giderici etkisi vardır. Yorgunluk ve strese bağlı enerji kaybında toparlayıcıdır.

Kansızlığa iyi gelir

Kansızlık sorunu yaşayanlar için mucizevi bir ilaçtır. Günde 3 tatlı kaşığı tüketerek bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz.

Saç dökülmesini durdurur

Saç dökülmesi sorunu yaşıyorsanız arı poleni gerçekten kurtarıcıır. Düzenli olarak günde bir tatlı kaşığı tüketin, etkisini göreceksiniz.

Sindirim sitemini düzenler

Kabızlık problemi yaşayanların dermanıdır. Aç karnına tüketildiğinde etkisini çok dahah iyi gösterir.

Solunum sistemi sorunlarına iyi gelir

Yüksek miktardaki antioksidan sayesinde akciğer dokularında oluşan iltihapları önler ve astım gibi rahatsızlıklara çare olur.