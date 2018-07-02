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Kendisi küçük ama etkisi çok büyük: Arı poleni faydaları

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 02.07.2018 14:58 | Son Güncelleme

Ona doğanın bir mucizesi desek yalan olmaz çünkü arı poleni tek başına almamız gereken tüm vitamin ve mineralleri bünyesinde barındırır. Baldaki mucizevinin ham maddesi olan arı poleninin faydalarına gelin hep birlikte yakından bakalım...

Kendisi küçük ama etkisi çok büyük: Arı poleni faydaları

Arılar bal yapabilmek için yaklaşık olarak 3 bine yakın bitki türünden besin toplarlar. Topladıkları bu besinleri kanatlarında saklar ve kovanlarına taşırlar. Bu besinler aracılığı ile bal üreten arılar aynı zamanda bu besinleri polen haline de getirirler. Bal arıları tarafından üretilen arı poleni aynı zamanda genç arıların da besin kaynağıdır.

İnsanların ihtiyaç duyduğu besin kaynaklarını içinde barındıran arı poleni; vitamin, aminoasit, mineral, protein (ortalama %25-40 arası) ve folikasit gibi birçok bileşene sahiptir.

Sağlığımıza faydaları nelerdir?

Enerjinizi artırır
Direnç düşüklüğü giderici etkisi vardır. Yorgunluk ve strese bağlı enerji kaybında toparlayıcıdır.

Kansızlığa iyi gelir

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Kansızlık sorunu yaşayanlar için mucizevi bir ilaçtır. Günde 3 tatlı kaşığı tüketerek bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz.

Saç dökülmesini durdurur

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Saç dökülmesi sorunu yaşıyorsanız arı poleni gerçekten kurtarıcıır. Düzenli olarak günde bir tatlı kaşığı tüketin, etkisini göreceksiniz.

Sindirim sitemini düzenler

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Kabızlık problemi yaşayanların dermanıdır. Aç karnına tüketildiğinde etkisini çok dahah iyi gösterir.

Solunum sistemi sorunlarına iyi gelir
Yüksek miktardaki antioksidan sayesinde akciğer dokularında oluşan iltihapları önler ve astım gibi rahatsızlıklara çare olur.

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