Kendisi küçük ama etkisi çok büyük! İncir çekirdeği yağı şifa dağıtıyor

Hücre yenilenmesini sağlayan incir çekirdeği yağı, aynı zamanda serbest radikallere karşı korunma sağlar. Hücreleri uyarıcı etkiye sahiptir.

Cilde uygulandığında nemlendirici etki yaratır. Düzenli kullanıldığında ise cildi pürüzsüzleştirir ve canlandırır.

Nemlendirme etkisinin yanı sıra sıkılaştırıcı etkisi bulunur. Yaşlanmayı geciktirir.

Gözaltında oluşan şişlikleri ve morlukları azaltmaya yardımcı olur.

İncir çekirdeği yağı yüksek miktarda potasyum içerir. Bu sebeple yağ, insülin değerini düşürebilir.

İçeriği sayesinde cinsel gücü artırıcı etkiye sahiptir.

Cilt sarkmaları için önerilir. Ancak bunun için üzüm çekirdeği yağı ile karıştırılarak kullanılmalıdır.

İncir çekirdeği yağı Omega 3 ve Omega 6 yönünden son derece güçlüdür. Bu sayede kalp ritminin düzenlenmesine yardımcı olur.

Kan damarlarında meydana gelebilecek pıhtılaşmanın önüne geçer. Kalp krizi riskini en aza indirir.

Diş eti kanamalarına iyi gelir. Eğer sık sık kanama yaşıyorsanız incir çekirdeği yağını kullanabilirsiniz. Diş etinin sağlıklı bir yapıya dönüşmesine yardımcı olur.



