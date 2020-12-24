Kendisi küçük etkisi büyük! Kızartma kokusunu anında gideriyor

Çeşit çeşit sebzesinden balığına, etinden hamuruna her türlü kızartmaya, gün geçtikçe artan tarifsiz bir aşk ile mutfağımızın kapılarını açıyoruz. Yemesi güzel de peki ya, kızartma yaptıktan sonra oluşan ve odalara sinen kokusu? İşte sadece yemek yerken değil, sonrasında da mutlu olmanızı sağlayacak kızartma kokusundan kurtulmanızı sağlayan püf noktalar…
Yaparken şikayet ettiğiniz kızartmadan yayılacak kokuyu en aza indirmenin en pratik yöntemi kesinlikle mutfağınızda mum yakmak! Mum, kokuyu çekerek evinize dağılıp sizi rahatsız eden kızartma kokusunu kolayca yok edecek. Tek yapmanız gereken kızartma yaptığınız esnada ocağın çevresinde birkaç mum yakmak! Bu işlem sayesinde mum kötü kokuların yayılmasını engelleyecektir. Kızartma işleminizi bitirdikten sonra yaklaşık 15-20 dakika daha mumu yakmalısınız. Bu aşamada dilerseniz sevdiğiniz kokulu mumları da kullanabilirsiniz.
Kızartma kokusunun yerine hoş kokuların evini sarmasını kim istemez ki! İşte, burada vanilya en büyük yardımcılarınızdan biri oluyor. Kızartma yaptıktan sonra temiz bir tavanın içine bir paket vanilya ekleyin ve kısık ateşte birkaç dakika kavurmaya başlayın. Mis gibi vanilya kokusunun etrafı sarmaya başladığını göreceksiniz.
Kızartma kokusundan kurtulmanızı sağlayan bir diğer yöntem ise ocakta limon kabuğu yakmaktır. Limon kabuğunu ocağın en küçük gözüne koyun ve kısık ateşte yakmaya başlayın. Yanma süresini kendiniz belirleyebilirsiniz. Aynı işlemi portakal kabuklarıyla da yapabilirsiniz. Hem pratik hem de etkili bu yöntem sayesinde evinizde gönül rahatlığıyla kızartma yapabilir, yaptıktan sonra oluşan kötü kokulardan kolaylıkla kurtulabilirsiniz.
Her yerde olduğu gibi, limon ve sirke karışımını evinize dağılan kızartma kokusundan kurtulmak için de kullanabilirsiniz. Bu karışım özellikle balık gibi ağır kızartmalardan sonra kullanabileceğiniz en etkili yöntemlerden biridir. Balığı pişirdiğiniz sırada cezveye yarım limon suyu ve bir miktar elma sirkesi koyun ve kaynatmaya başlayın. Elde ettiğiniz karışımı balık piştikten sonra yarım saat boyunca kısık ateşte kaynatmaya devam edin. Kokunun yavaş yavaş kaybolmaya başladığına şahit olacaksınız. Dilerseniz karışımın içerine tarçın veya karanfil de ekleyebilirsiniz.
Hangi kızartmayı yapıyor olursanız olun, tavadaki yağın içine bir parça maydanoz eklemeyi unutmayın! Böylece maydanoz kızartma kokusunu en aza indirerek kokunun tüm eve yayılmasının önüne geçer. Maydanozun kızartmaların arasına karışmaması için saplarıyla birlikte büyük dallar olacak şekilde yağın içine bırakabilirsiniz. Sonuç olarak eve sinen kızartma kokularına elveda!
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