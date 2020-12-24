Kendisi küçük etkisi büyük! Kızartma kokusunu anında gideriyor

Çeşit çeşit sebzesinden balığına, etinden hamuruna her türlü kızartmaya, gün geçtikçe artan tarifsiz bir aşk ile mutfağımızın kapılarını açıyoruz. Yemesi güzel de peki ya, kızartma yaptıktan sonra oluşan ve odalara sinen kokusu? İşte sadece yemek yerken değil, sonrasında da mutlu olmanızı sağlayacak kızartma kokusundan kurtulmanızı sağlayan püf noktalar…

KENDİSİ KÜÇÜK, ETKİSİ BÜYÜK: MUM

Yaparken şikayet ettiğiniz kızartmadan yayılacak kokuyu en aza indirmenin en pratik yöntemi kesinlikle mutfağınızda mum yakmak! Mum, kokuyu çekerek evinize dağılıp sizi rahatsız eden kızartma kokusunu kolayca yok edecek. Tek yapmanız gereken kızartma yaptığınız esnada ocağın çevresinde birkaç mum yakmak! Bu işlem sayesinde mum kötü kokuların yayılmasını engelleyecektir. Kızartma işleminizi bitirdikten sonra yaklaşık 15-20 dakika daha mumu yakmalısınız. Bu aşamada dilerseniz sevdiğiniz kokulu mumları da kullanabilirsiniz.

EVİNİZİ VANİLYA KOKUSU SARSIN

Kızartma kokusunun yerine hoş kokuların evini sarmasını kim istemez ki! İşte, burada vanilya en büyük yardımcılarınızdan biri oluyor. Kızartma yaptıktan sonra temiz bir tavanın içine bir paket vanilya ekleyin ve kısık ateşte birkaç dakika kavurmaya başlayın. Mis gibi vanilya kokusunun etrafı sarmaya başladığını göreceksiniz.