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Kendisi küçük etkisi büyük! Kızartma kokusunu anında gideriyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 24.12.2020 14:13 | Son Güncelleme:
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Kendisi küçük etkisi büyük! Kızartma kokusunu anında gideriyor

Her ne kadar kızartmaların tadına doyamasak da yaparken evimizi saracak kokuyu düşünmeden edemeyiz. Ancak damak zevkinizden ödün vermeden evdeki yemek kokusunun üstesinden gelebilmeniz için çözüm bol! İşte kızartma kokusuyla başa çıkabilmeniz için uygulamanız gereken yöntemler…

Çeşit çeşit sebzesinden balığına, etinden hamuruna her türlü kızartmaya, gün geçtikçe artan tarifsiz bir aşk ile mutfağımızın kapılarını açıyoruz. Yemesi güzel de peki ya, kızartma yaptıktan sonra oluşan ve odalara sinen kokusu? İşte sadece yemek yerken değil, sonrasında da mutlu olmanızı sağlayacak kızartma kokusundan kurtulmanızı sağlayan püf noktalar…

KENDİSİ KÜÇÜK, ETKİSİ BÜYÜK: MUM

Yaparken şikayet ettiğiniz kızartmadan yayılacak kokuyu en aza indirmenin en pratik yöntemi kesinlikle mutfağınızda mum yakmak! Mum, kokuyu çekerek evinize dağılıp sizi rahatsız eden kızartma kokusunu kolayca yok edecek. Tek yapmanız gereken kızartma yaptığınız esnada ocağın çevresinde birkaç mum yakmak! Bu işlem sayesinde mum kötü kokuların yayılmasını engelleyecektir. Kızartma işleminizi bitirdikten sonra yaklaşık 15-20 dakika daha mumu yakmalısınız. Bu aşamada dilerseniz sevdiğiniz kokulu mumları da kullanabilirsiniz.

EVİNİZİ VANİLYA KOKUSU SARSIN

Kızartma kokusunun yerine hoş kokuların evini sarmasını kim istemez ki! İşte, burada vanilya en büyük yardımcılarınızdan biri oluyor. Kızartma yaptıktan sonra temiz bir tavanın içine bir paket vanilya ekleyin ve kısık ateşte birkaç dakika kavurmaya başlayın. Mis gibi vanilya kokusunun etrafı sarmaya başladığını göreceksiniz.

LİMON KABUĞU İLE KIZARTMA KOKUSUNA MEYDAN OKUYUN!

Kızartma kokusundan kurtulmanızı sağlayan bir diğer yöntem ise ocakta limon kabuğu yakmaktır. Limon kabuğunu ocağın en küçük gözüne koyun ve kısık ateşte yakmaya başlayın. Yanma süresini kendiniz belirleyebilirsiniz. Aynı işlemi portakal kabuklarıyla da yapabilirsiniz. Hem pratik hem de etkili bu yöntem sayesinde evinizde gönül rahatlığıyla kızartma yapabilir, yaptıktan sonra oluşan kötü kokulardan kolaylıkla kurtulabilirsiniz.

LİMON VE SİRKE KARIŞIMININ SİHRİNDEN YARARLANMA ZAMANI

Her yerde olduğu gibi, limon ve sirke karışımını evinize dağılan kızartma kokusundan kurtulmak için de kullanabilirsiniz. Bu karışım özellikle balık gibi ağır kızartmalardan sonra kullanabileceğiniz en etkili yöntemlerden biridir. Balığı pişirdiğiniz sırada cezveye yarım limon suyu ve bir miktar elma sirkesi koyun ve kaynatmaya başlayın. Elde ettiğiniz karışımı balık piştikten sonra yarım saat boyunca kısık ateşte kaynatmaya devam edin. Kokunun yavaş yavaş kaybolmaya başladığına şahit olacaksınız. Dilerseniz karışımın içerine tarçın veya karanfil de ekleyebilirsiniz.

ŞİFASI KADAR KOKUSU DA BÜYÜLÜYOR: MAYDANOZ

Hangi kızartmayı yapıyor olursanız olun, tavadaki yağın içine bir parça maydanoz eklemeyi unutmayın! Böylece maydanoz kızartma kokusunu en aza indirerek kokunun tüm eve yayılmasının önüne geçer. Maydanozun kızartmaların arasına karışmaması için saplarıyla birlikte büyük dallar olacak şekilde yağın içine bırakabilirsiniz. Sonuç olarak eve sinen kızartma kokularına elveda!


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