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Kendisi küçük hayalleri büyük

HAKKARİ HABERLERİ  | 29.06.2020 13:36 | Son Güncelleme

Hakkarili Hamza Yılmaz, 5 yaşında olmasına rağmen bazen halı sahada bazen de şehir stadında idman yapıp futbol oynuyor.Hayali futbolcu olmak olan küçük Hamza, yaşıtlarını geride bıraktı.

Kendisi küçük hayalleri büyük

Hakkarili Hamza Yılmaz, 5 yaşında olmasına rağmen bazen halı sahada bazen de şehir stadında idman yapıp futbol oynuyor.
Hayali futbolcu olmak olan küçük Hamza, yaşıtlarını geride bıraktı. Şehir stadında kurulan engellerin üzerinde koşan ve top koşturan küçük Hamza, yeteneğiyle herkesi kendine hayran bıraktı.
Baba Cahit Yılmaz, ilk hedefinin oğlu Hamza’nın eğitimi olduğunu söyledi. Yılmaz, “İnşallah Hamza gerek eğitim gerekse futbolculuk hayatında iyi yere gelecektir. Hamza büyüdüğünde ülkesine yararlı bir birey olacağına inancım tamdır. İlimiz Hakkâri’de çok yetenekli çocuklar ve gençler vardır. Hakkâri’deki babalar ve anneler çocuklarına spor konusunda gereken desteği sağlamalıdırlar. Onların ellerinden tutmalıdırlar. Hakkâri’deki spor faaliyetlerine gereken ilgi sağlanmalıdır. Bunun yanında devlet yetkililerimiz, yöneticilerimiz, Hakkâri’deki iş adamlarımız bu çocuklara gereken altyapı ve tesis imkânı sağlamalıdır. İnanıyorum ki, Hamza ve onun gibi nice yetenekler vardır” dedi.

Kendisi küçük hayalleri büyük

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