Kendisinden 24 yaş küçük sevgilisi olan Rafet El Roman isyan etti! "Çapkın diye..."

Rafet El Roman önceki gün kendisinden 24 yaş küçük sevgilisi Yasemin Gergeç ile Nişantaşı’ndaydı. 54 yaşındaki Roman'ın genç aşkı sosyal medyada da gündem oldu.

'Çapkın' etiketinin üzerine yapıştığını ve bu durumdan rahatsızlık duyduğunu vurgulayan ünlü isim, sevgilisiyle aralarındaki yaş farkı nedeniyle insanların kendisini yargılamaması gerektiğini ifade etti.

54 yaşındaki Rafet El Roman açıklamasında "Çapkın diye dillerine dolamışlar. Bırakın da Rafet El Roman gibi başarılı, romantik şarkı söyleyen bir adamın biraz çapkınlığı olsun. Bunda ne var? Anlamıyorum. Kötü alışkanlığım yok" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Tuğba Altıntop ve Ceren Kaplakarslan'la (2014–2017) evlenip boşanan Rafet El Roman, yeniden nikâh masasına oturmak istediğini de söyledi. (Magazin News)



