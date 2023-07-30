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  4. Kendisinden 24 yaş küçük sevgilisi olan Rafet El Roman isyan etti! "Çapkın diye..."

Kendisinden 24 yaş küçük sevgilisi olan Rafet El Roman isyan etti! "Çapkın diye..."

30.07.2023 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

25 ve 23 yaşında iki kızı olan şarkıcı Rafet El Roman aşk hayatıyla gündemde. Kendisinden 24 yaş küçük Yasemin Gergeç ile aşk yaşayan Rafet El Roman çapkın olmasına dair yapılan yorumları ilginç bir yanıt verdi.

Rafet El Roman önceki gün kendisinden 24 yaş küçük sevgilisi Yasemin Gergeç ile Nişantaşı’ndaydı. 54 yaşındaki Roman'ın genç aşkı sosyal medyada da gündem oldu.

'Çapkın' etiketinin üzerine yapıştığını ve bu durumdan rahatsızlık duyduğunu vurgulayan ünlü isim, sevgilisiyle aralarındaki yaş farkı nedeniyle insanların kendisini yargılamaması gerektiğini ifade etti.

54 yaşındaki Rafet El Roman açıklamasında "Çapkın diye dillerine dolamışlar. Bırakın da Rafet El Roman gibi başarılı, romantik şarkı söyleyen bir adamın biraz çapkınlığı olsun. Bunda ne var? Anlamıyorum. Kötü alışkanlığım yok" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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Tuğba Altıntop ve Ceren Kaplakarslan'la (2014–2017) evlenip boşanan Rafet El Roman, yeniden nikâh masasına oturmak istediğini de söyledi. (Magazin News)

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