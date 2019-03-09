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Kendisine atılan karpuzla şov yapan adam izleyenleri şaşırttı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 09.03.2019 09:16 | Son Güncelleme

Kendisine atılan karpuzları tek tek kendine özgü yöntemle yakalayan adamın görüntüsü izleyenleri hayrete düşürdü.

Sosyal medyada yayılan bir adamın görüntüsü çok sayıda kişi tarafından ilgi gördü. Kendisine atılan karpuzları çok ilginç bir yöntemle yakalayıp el arabasına koyan adam yaptığı şovla herkesi şaşırttı. Nerede çekildiği bilinmeyen görüntü amatör kamera tarafından kayda geçti.


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Anahtar Kelimeler:
karpuz Yakalama ŞOV

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