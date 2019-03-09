Kendisine atılan karpuzla şov yapan adam izleyenleri şaşırttı

Sosyal medyada yayılan bir adamın görüntüsü çok sayıda kişi tarafından ilgi gördü. Kendisine atılan karpuzları çok ilginç bir yöntemle yakalayıp el arabasına koyan adam yaptığı şovla herkesi şaşırttı. Nerede çekildiği bilinmeyen görüntü amatör kamera tarafından kayda geçti.
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