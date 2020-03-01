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Kendisini "göçmen kaçakçısı" olarak tanıtan kişi gözaltına alındı

EDİRNE HABERLERİ  | 01.03.2020 14:43 | Son Güncelleme

Kendisini "göçmen kaçakçısı" olarak tanıtan kişi gözaltına alındı

Kendisini "göçmen kaçakçısı" olarak tanıtan kişi gözaltına alındı

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir kişi göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla Özcan K'yi Enez ilçesinde gözaltına aldı. Özcan K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

- Kendisini "göçmen kaçakçısı" olarak tanıtmıştı

Özcan K. paylaşılan bir videoda kendisini göçmen kaçakçısı olarak tanıtmıştı. Videoda 6 yıl göçmen kaçakçılığı suçundan cezaevinde kaldığını ifade eden Özcan K. 20 senedir göçmen kaçakçılığı yaptığını belirtmişti.

"Avrupa'nın yarısını ben kaçak gönderdim" diyen Özcan K. göçmenleri kişi başı 500-600 dolar karşılığında Avrupa'ya geçirdiğini anlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne göçmen Gözaltı

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