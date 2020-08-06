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Kendisini kurtarmak isterken babası boğulan çocuk da hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 06.08.2020 15:06 | Son Güncelleme

Kendisini kurtarmak isterken babası boğulan çocuk da hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, kendisini kurtarmak isterken babası boğulan çocuk da yaşam mücadelesini kaybetti.

Süleymanpaşa ilçesinde, 4 gün önce boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki Muhammed Ali Arslantaş, Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Arslantaş'ın cenazesi Yeni Kamil Ağa Camisi'nde kılınan namazın ardından Yeni Şehir Mezarlığına defnedildi.

- Babası oğlunu kurtarmak isterken boğulmuştu

Ayvaz Arslantaş (42) ve oğlu Muhammed Ali Arslantaş (12) Topağaç Mahallesi sahilinde 4 gün önce serinlemek için denize girmiş, bir süre sonra kıyıya çıkan baba oğlunun çırpındığını fark edince denize atlamıştı.

Dalgalara kapılan baba ve oğlu, etraftakilerin yardımıyla kıyıya çıkartılıp hastaneye kaldırılmıştı. Baba hastanede hayatını kaybetmiş, oğlu tedavi altına alınmıştı.

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