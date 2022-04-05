Kendisini medyum olarak tanıtan kişi tarafından dolandırıldı

Trabzon'un Araklı ilçesinde bir kişi kendini medyum olarak tanıtan kişi tarafından dolandırıldı.

Araklı ilçesinde yaşayan İ.A. (20) adlı kadın ile sosyal medya üzerinden tanışan kişi, kendisini medyum olarak tanıttı.

Şahıs, sorunlarını anlatan İ.A'dan, yardımcı olabileceği iddiasıyla para talep etti.

İ.A, isteğinin yerine gelmesi için "adak" gerektiğini söyleyen dolandırıcıya dört defada toplam 1100 lira gönderdi.

Son para transferinden sonra şüpheliye bir daha ulaşamayan İ.A, dolandırıldığını anlayarak jandarmaya başvurdu.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışma sonucu kimliği belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Akçaabat ilçesinde ise S.A.A, sosyal medya üzerinden temizlik malzemeleri satışı yaptığını söyleyen kişiye 1600 lira gönderdikten sonra ürünlerin gelmemesi üzerine dolandırıldığını anladı.

S.A.A'nın şikayeti üzerine kimliği belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

