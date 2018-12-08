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Kendisini mutlu eden erkeğe servetini feda edecek ama bir şartı var!

aris.aras aris.aras
DÜNYA  | 08.12.2018 15:39 | Son Güncelleme

İngiltere'nin en genç milyoneri olan 23 yaşındaki Jane Park, yaşadığı ilişkilerde hüsrana uğradığını, bu yüzden kendisini gerçekten sevecek ve mutlu edecek adama yıllık 60 bin pound (423 bin lira) ödemeye yapacağını duyurdu ama genç kadının bunun için bir şartı var. İşte milyoner kadının o şartı ve istekleri...

Kendisini mutlu eden erkeğe servetini feda edecek ama bir şartı var!

İngiltere'nin en genç loto milyoneri 23 yaşındaki Jane Park, loto kazandıktan sonra yaşadığı tüm ilişkiler mutsuz ve gözyaşıyla bitince, kendisini gerçekten çok sevecek doğru adama yılda 60 bin pound vereceğini açıkladı.

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Daily Mirror gazetesine açıklama yapan genç milyonerin bir yakını, milyonerin kendisi ile ilişki yaşayan adamların kendisini mi yoksa bankada ki parasını mı sevdiklerinden emin olamadığını bu nedenle ilişkilerinin hemen sonlandığını ve yalnız yaşamak zorunda kaldığını söyledi.

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17 yaşındayken piyangodan bir milyon pound kazanan Jane, televizyon yıldızı Sam Callahan ile ilişki yaşamıştı. İlişki Sam'ın kendisini aldatmasıyla sona ermişti.

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Genç kadının tek şartı ise sadakat. Sadakatin paradan daha çok önemli olduğunu belirten Jane, bir internet sayfası aracılığı ile kendisine talip olan erkekler ile görüşüp kiminle evleneceğine kararlaştıracak. Jane, kendisine sadık kalacak doğru adama yıllık 60 bin pound verecek.

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2003 yılında 17 yaşındayken lotodan 1 milyon sterlin kazanan Jane Park, yaptırdığı estetiklerle bambaşka birine dönüşmüştü.

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Öte yandan Jane Park'ın Instagram'da hatırı sayılı bir takipçi kitlesi de mevcut.

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İşte loto milyoneri kadının Instagram paylaşımları...

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere milyarder jane park

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