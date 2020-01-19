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  4. Kendisini polis olarak tanıtan kişi tarafından kaçırılıp darbedilen genç kız, hastaneye kaldırıldı

Kendisini polis olarak tanıtan kişi tarafından kaçırılıp darbedilen genç kız, hastaneye kaldırıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 19.01.2020 15:22 | Son Güncelleme

Ormanlık alana bırakılan genç kızın ifadesi doğrultusunda çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı

Antalya'da kendisini polis olarak tanıtan kişi tarafından kaçırılıp elleri ve ayakları bağlanarak darbedildikten sonra ormanlık alana bırakılan genç kız, hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Muratpaşa ilçesinde yaşayan O.U, eve geç kalan kızı L.U'yu (23) telefonla arayarak nerede olduğunu sordu.

Kızının, polislerin yolda uygulama yaptığını söylemesi ve telefonu alan kişinin "GBT uygulaması yapıyoruz, 10 dakika sonra görüşsün" demesi üzerine durumdan şüphelenen baba, söz konusu bölgeye gitti.

Kızını ve uygulama yapan polisleri göremeyen baba, Demircikara Polis Merkezi Amirliğine müracaatta bulunarak yardım istedi.

Ertesi sabah Aksu ilçesi Kundu Turizm Merkezi yolunda yardım istediği sürücü tarafından polis noktasına getirilen kızın, kayıp müracaatında bulunulan L.U. olduğu anlaşıldı.

Hastaneye kaldırılan genç kız, ilk ifadesinde otobüsten inip evine gitmek istediği sırada telsiz sesi duyduğunu ve yanına gelerek kendisi polis olarak tanıtıp rozetini gösteren kişinin yönlendirmesiyle siyah renkli bir VİP araca bindiğini söyledi.

L.U, eleriyle ayaklarını bağlayan şüphelinin aracın içinde kendisini darbettiğini ve cinsel saldırıda bulunduğunu ifade etti.

Ormanlık alana götürüldüğünü ve saldırının burada da devam ettiğini anlatan genç kız, "Bana tecavüz etmeye ve saçlarımı çakmakla yakmaya çalıştı. Kendisine karşı koymam nedeniyle başarılı olamayınca beni ormanlık alana bırakarak bölgeden ayrıldı. Baygın vaziyette bir süre yattıktan sonra uyanıp, yola çıkarak yardım istedim." dedi.

L.U'nun ifadesi doğrultusunda şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, kentteki siyah renkli 1500 VİP aracı incelemeye aldı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, bir turizm şirketine ait aracın plakasını belirledi.

Aracı olay saatinde kullandığı tespit edilen zanlı Mehmet G. (32) gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 4 uyuşturucu hap bulunurken, minibüsün içinde yapılan incelemede ise müştekiye ait saç ve kan örnekleri tespit edildi.

Şüphelinin, emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

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