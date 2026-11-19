Fatih Terim, katıldığı bir organizasyonda kendisini cep telefonuyla kayda alan kişiye verdiği tepkiyle gündeme geldi. Tecrübeli teknik adamın o anları sosyal medyada gündem oldu
Bir davette bulunduğu sırada cep telefonuyla görüntülendiğini fark eden Fatih Terim, kendisini kayda alan kişiye dönerek tepki gösterdi.
Terim'in kamerayı fark ettikten sonra gülümseyerek söylediği "Çek çek…" sözleri videoya yansıdı. Tecrübeli teknik adamın bu anları sosyal medyada paylaşıldı.
Fatih Terim, katıldığı bir organizasyonda kendisini cep telefonuyla kayda alan kişiye verdiği tepkiyle gündeme geldi. https://t.co/WZJ0ECk0mn— Mynet (@mynet) November 19, 2026
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