Kendra Lust, James Rodriguez'in doğum gününü kutladı!

Alman devi Bayern Münih'te kiralık olarak forma giyen Real Madrid'in Kolombiyalı futbolcusu James Rodriguez geçtiğimiz günlerde 29 yaşına girdi.Rodriuez'in doğum gününü kutlayanlar arasında yetişkin film yıldızı Kendra Lust da vardı.
Kolombiyalı futbolcuya kişisel twitter hesabından 'twit' atan Kendra Lust, "Doğum günün kutlu olsun James, Umarım beğenmişsindir" paylaşımında bulundu.James Rodriguez, 6 yıllık eşi Daniela Ospina'dan ayrıldıktan sonra yetişkin film yıldızlarını sosyal medya hesabından takibe almıştı.Rodriguez, o günden beri sosyal medya hesaplarında hareketli günler yaşıyor.
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