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Kenevir ekimi ve uyuşturucu ticaretine jandarma darbesi

02.08.2023 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da bahçelerinde kenevir yetiştirip esrar yaptıktan sonra ticaretini yapan uyuşturucu tacirleri jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Kenevir ekimi ve uyuşturucu ticaretine jandarma darbesi

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 2 şahsın kenevir yetiştirdiğini, sonrasında kurutarak kubar esrar haline getirip ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri isimleri belirlenen M.T. ve N.T. isimli şahısların peşine düştü. İkametleri belirlenen şahısları takibe alan jandarma ekipleri 3 gün boyunca yaptıkları teknik ve fiziksel takip sonucu operasyon için düğmeye bastı. Şüphelilerin müstakil ikametlerine eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, ikamet ve bahçelerde yapılan aramada 8 kök kenevir bitkisi ve 20 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken şahıslar sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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