Kent park bilinçsizce kirletiliyor

Hakkari Kent Parkın bazı sorumsuzların ortalığa rastgele attığı çöple kirletilmesi tepkilere neden oldu.

Altay Caddesi üzerindeki Kent Park, kentin en önemli spor ve mesire başında geliyor. Son zamanlarda parkın adeta çöplüğe döndüğünü belirten vatandaşlar, "Şehir merkezinde yer alan parkın sıcak yaz aylarında 7’den 77’ye çok sayıda ziyaretçisi oluyor Sıcaklardan bunalanlar ailecek parka geliyor. Çöp kutusu olmasına rağmen bazı duyarsız vatandaşların çöplerini rastgele etrafa atması ayıptır. Park görevlileri ve belediye ekipleri temizlik konusunda ellerinden geleni yapıyor. Buna rağmen bazı sorumsuzlar çevreyi bilinçsizce kirletiyor. Poşet ve meşrubat artıklarını çöp kutusu yerine yerlere atıyor. Kamuya açık alanları kullanırken çevre temizlik kurallarına uyulmasını istiyoruz. Görevliler tarafından her gün temizlenen parkımızı nasıl bulduysak öyle bırakalım. Yerlere çöp atanları uyaralım" şeklinde konuştular.

"Bir günde 1 ton çöp toplandı"

Akşam saatlerinde etrafa rastgele atılan parktaki çöplerle sabah saatlerinde mücadele eden ekipler, 2 saatlik çalışma sonucunda yaklaşık bir ton çöp toplayarak park dışına çıkarttılar. Günlük olarak parkı temizlediklerini ifade eden belediye temizlik işleri müdürlüğü çalışanları, halkın bu konuda duyarlılık gösterilmesini istediler.



