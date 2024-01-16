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Kentsel dönüşüm tırları, proje ve kampanya bilgilendirmeleri için İstanbul'da

16.01.2024 14:00 | Son Güncelleme:
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Yüzyılın Dönüşümü İstanbul" projesi ve "Yarısı Bizden" isimli kentsel dönüşüm kampanyasıyla ilgili bilgi, gezici tırlardaki uzmanlar İstanbullulara ulaştırıyor.

Kentsel dönüşüm tırları, proje ve kampanya bilgilendirmeleri için İstanbul'da

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un dönüşümü için çalışmalar hızlandırıldı. İstanbul'u, "Yüzyılın Dönüşümü"ne hazırlamak için yola çıkan bilgilendirme tırları, yol haritasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Yarısı Bizden" kampanyasının yanı sıra kentsel dönüşüm projelerinin detaylarını vatandaşlara yerinde anlatacak.

İstanbul'un 39 ilçesini gezecek olan bilgilendirme tırlarında vatandaşlar, "Yarısı Bizden" ve kentsel dönüşüm konularında bakanlığın uzman personeliyle yüz yüze görüşerek merak ettiği sorulara ilişkin bilgi alabilecek.

İLK DURAKLAR BAĞCILAR VE ÜSKÜDAR

15 Ocak'ta yola çıkan iki tır, İstanbul'da ilk olarak Bağcılar ve Üsküdar'a uğradı. Bağcılar Meydanı ile Üsküdar Meydanı'ndaki Mihrimah Sultan Camisi önünde hizmet vermeye başlayan bilgilendirme tırlarına İstanbulluların talebi, ilk günden yoğunlaştı.

Tırları ziyaret eden vatandaşlar, "Yarısı Bizden" kampanyası ve kentsel dönüşüm konularında Bakanlık personelinden detaylı bilgiler aldı.

Bu iki ilçede 20 Ocak'a kadar konuşlanacak tırlar, 21-27 Ocak tarihleri arasında ise Bahçelievler ve Pendik ilçelerini ziyaret edecek.

Bakanlığın başlattığı "Yarısı Bizden" kampanyasıyla vatandaşlara 700 bin lirası hibe, 700 bin lirası kredi ve 100 bin lirası da tahliye olmak üzere toplam 1,5 milyon lira destek verilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Kentsel dönüşüm Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

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