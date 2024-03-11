Kentsel dönüşüme ilişkin bilgilendirme tırları Tuzla ve Zeytinburnu'nda

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kentsel dönüşüm kampanyalarına ilişkin Tuzla ve Zeytinburnu'nda vatandaşların bilgilendirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yüzyılın Dönüşümü İstanbul" ile "Yarısı Bizden" isimli kentsel dönüşüm kampanyalarının anlatıldığı İstanbul turunun devam ettiği belirtildi.

Paylaşımda, "39 yeni bilgilendirme aracımızla 39 ilçemizde, bilgilendirme tırlarımızla Tuzla ve Zeytinburnu'nda vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

