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Kentsel dönüşüme ilişkin bilgilendirme tırları Tuzla ve Zeytinburnu'nda

AA AA
11.03.2024 10:51
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 39 yeni bilgilendirme aracıyla İstanbullulara "Yarısı Bizden" ve "Yüzyılın Dönüşümü İstanbul" kampanyaları anlatılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kentsel dönüşüm kampanyalarına ilişkin Tuzla ve Zeytinburnu'nda vatandaşların bilgilendirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yüzyılın Dönüşümü İstanbul" ile "Yarısı Bizden" isimli kentsel dönüşüm kampanyalarının anlatıldığı İstanbul turunun devam ettiği belirtildi.

Paylaşımda, "39 yeni bilgilendirme aracımızla 39 ilçemizde, bilgilendirme tırlarımızla Tuzla ve Zeytinburnu'nda vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

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