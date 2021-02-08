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Kentsel Tesis Yönetim Derneği yönetimi Ankara’da ziyaretlerde bulundu

08.02.2021 20:10 | Son Güncelleme:
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Kentsel Tesis Yönetim Derneği, Ankara’da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran’ı ziyaret ederek, sektörün talepleri ve dernek faaliyetleri hakkında bilgi verip, “2.

Kentsel Tesis Yönetim Derneği, Ankara’da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran’ı ziyaret ederek, sektörün talepleri ve dernek faaliyetleri hakkında bilgi verip, “2. Tesis Yönetim Çalıştayı ve İş Zirvesi” hakkında sunum yaptı.
Geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Ankara’ya Tesis Yönetim Komisyonu için davet edilen Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı ve akademik heyet, toplantı sonrası AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Ankara Valisi Vasip Şahin, ATO Başkanı Gürsel Baran tarafından kabul edildi. Dernek Başkanı Sandalcı, Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Eğitmeni Muzaffer Ulaşdı ile birlikte 1. Tesis Yönetim Çalıştayı sonuç raporlarını teslim ederek, sektör talepleri, dernek faaliyetleri ve çalışma programı hakkında bilgi verdi. Heyet, 21-23 Mayıs İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan 2. Tesis Yönetim Çalıştayı ve İş Zirvesi süreçleri hakkında da paylaşımlarda bulundu.
Yakın zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile de buluşacak olan Kentsel Tesis Yönetim Derneği yetkilileri, tesis yönetim sektörü ve toplu konut yaşam alanlarının tüm ihtiyaçlarının karşılanması, sektörel sorunların giderilmesi için çalışmalarını Ankara’da sürdüreceklerini belirttiler. Dernek Başkanı Sandalcı, “Toplum huzuru, profesyonel yönetim için sektörün kriterleri yolda” dedi.

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