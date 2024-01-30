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Kepçeciyle yasak aşk suçlaması: Canlı yayında ipleri kopardı! "Karımın ihanetini tüm köy biliyor"

30.01.2024 16:39 | Son Güncelleme:
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Eski karısının kepçeciyle yasak aşk yaşadığını öne süren Sadık bey, Zahide Yetiş'le Yeniden Başlasak'a damgasını vurmuştu. Sadık bey, iddialarının odağındaki Şirin hanım ve kızları Eda programda bugün bir daha yüzleşti. Canlı yayında tansiyon yine yükseldi.

Kepçeciyle yasak aşk suçlaması: Canlı yayında ipleri kopardı! "Karımın ihanetini tüm köy biliyor"

Dünkü canlı yayında eski karısının kepçe operatörü Murat beye kaçtığını iddia eden Sadık beyin iddialarını Şirin hanım "Yok öyle bir şey" diyerek yalanlamıştı. Kepçeci Murat'ın kızı Derya ise programa bağlanıp "Sadık beyin bütün dedikleri" doğru deyince stüdyo şaşkına dönmüştü.

BANA DEĞİL, MURAT'A BABA DESİNLER"

Bugün taraflar bir kez daha canlı yayında karşı karşıya geldi. Sadık beyin kızı Eda, babasının çocuklarına bakmadığını söylerken Sadık bey de çocuklarını artık istemediğini söyledi ve "Benden bitti. Murat'a baba desinler" dedi.

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"KARIMIN İHANETİNİ TÜM KÖY BİLİYOR"

Sadık bey ayrıca "Karımın ihanetini tüm köy biliyor" diyerek Şirin hanıma tepki gösterdi.

İFTİRA DİYEREK ÇIKIŞTI: "KÖYDE ADIMI ÇIKARDILAR"

14 yaşında evlendiğini açıklayan Şirin hanımsa "Köyde adımı çıkardılar o adamla. Yaşlı kocam kendinden soğuttu" diyerek eski kocası Sadık beyi suçladı.

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Sadık bey de Şirin hanımı kızını erken yaşta evlendirmekle suçlayıp "Kızımı evlendirdi, haber vermedi" dedi.

Nüfusa kayıtlı 6 çocuğu gözüken Sadık bey, 2 çocuğunun kimden olduğunu bilmediğini söyledi. Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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