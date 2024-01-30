Kepçeciyle yasak aşk suçlaması: Canlı yayında ipleri kopardı! "Karımın ihanetini tüm köy biliyor"

Dünkü canlı yayında eski karısının kepçe operatörü Murat beye kaçtığını iddia eden Sadık beyin iddialarını Şirin hanım "Yok öyle bir şey" diyerek yalanlamıştı. Kepçeci Murat'ın kızı Derya ise programa bağlanıp "Sadık beyin bütün dedikleri" doğru deyince stüdyo şaşkına dönmüştü.
Bugün taraflar bir kez daha canlı yayında karşı karşıya geldi. Sadık beyin kızı Eda, babasının çocuklarına bakmadığını söylerken Sadık bey de çocuklarını artık istemediğini söyledi ve "Benden bitti. Murat'a baba desinler" dedi.
Sadık bey ayrıca "Karımın ihanetini tüm köy biliyor" diyerek Şirin hanıma tepki gösterdi.
14 yaşında evlendiğini açıklayan Şirin hanımsa "Köyde adımı çıkardılar o adamla. Yaşlı kocam kendinden soğuttu" diyerek eski kocası Sadık beyi suçladı.
Sadık bey de Şirin hanımı kızını erken yaşta evlendirmekle suçlayıp "Kızımı evlendirdi, haber vermedi" dedi.
Nüfusa kayıtlı 6 çocuğu gözüken Sadık bey, 2 çocuğunun kimden olduğunu bilmediğini söyledi.