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Kepez 4. kreşine kavuşuyor

ANTALYA HABERLERİ  | 11.06.2020 13:22 | Son Güncelleme

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Erenköy Mahallesi’ndeki Nasreddin Hoca Gündüz Bakımevi ve Kreşi’nde devam eden çalışmaları inceledi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Erenköy Mahallesi’ndeki Nasreddin Hoca Gündüz Bakımevi ve Kreşi’nde devam eden çalışmaları inceledi. Başkan Tütüncü, “Çocuklarımızı çok seviyoruz. Çalışan annelerin her zaman yanındayız” dedi.
Kepez Belediyesi’nin Erenköy mahallesindeki Nasreddin Hoca Gündüz Bakımevi ve Kreşinin yapım çalışması hızla sürüyor. Kaliteli eğitimi, güvenli ortamı ve sosyal imkanlarından dolayı Antalyalılar tarafından ilgi gören Nasreddin Hoca Gündüz Bakımevi ve Kreşinin şubeleri her geçen gün daha da artıyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Ahmet Vefik Paşa caddesindeki 420 metrekare büyüklüğündeki tek katlı binada devam eden kreş çalışmalarını inceledi. Tütüncü, Erenköy Nasreddin Hoca Gündüz Bakımevi ve Kreşinin devam eden çalışmaları hakkında Kepez Belediyesi Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır’dan bilgi aldı.
Çocukların okul öncesi eğitimlerine önem veren bir belediye olduklarını vurgulayan Başkan Tütüncü, “Çocuklarımızı çok seviyoruz. Çalışan annelerin her zaman yanındayız.” dedi. Nasreddin Hoca Gündüz Bakımevi ve Kreşlerinin 6 yıl önce açıldığını dile getiren Başkan Tütüncü, “ Kreşlerimiz, bütün Antalya’nın dikkatle takip edilen son derece güzel eğitim veren bir kurum olarak kendini ispatladı. Kreşlerimiz, şimdi yeni şubelerle büyüyor. Erenköy Mahallemize de harika bir kreş kazandırıyoruz. Erenköy’ün çocuklarına, Erenköy’de çalışan annelere önümüzdeki eğitim yılından itibaren hizmet verecek olan bu kreşimiz hayırlı uğurlu olsun“ diye konuştu.

"Kepez’de muhteşem değişim"
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Erenköy Mahalle Muhtarı Ömer Akgün’ü de ziyaret ederek, mahallede yapımı devam eden çalışmalar hakkında konuştu. Erenköy Mahallesi’ne güzel eserler kazandırmaya devam edeceklerini bildiren Tütüncü, “Muhtarımızla kapalı pazar yerleri, doğal gaz, alt yapı ve asfalt ve yapacak olduğumuz çalışmaları konuştuk. Kepez muhteşem bir değişim geçiriyor. O değişimin en iyi hissedildiği mahallelerden biri de Erenköy Mahallesi. Biz çalışacağız Erenköy Mahallesi çok daha güzel günlere merhaba diyecek” diye konuştu.
Erenköy Mahalle Muhtarı Ömer Akgün de, Nasreddin Hoca Gündüz Bakımevi ve Kreşi’ni Erenköy Mahallesi’ne kazandıran Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye teşekkür etti. Mahallede ki sorunların bir bir giderildiğini de dile getiren Muhtar Akgün,”Erenköy daha güzel olacak“ dedi.
Erenköy mahallesinde Ahmet Vefik Paşa caddesindeki tadilat çalışması devam eden kreşte, 480 metrekare kapalı alan, yemekhane, kapalı ve açık oyun alanları, çok amaçlı salon ve 120 öğrenci kapasiteli, 6 sınıf bulunuyor.

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