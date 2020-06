Kepez 4. kreşine kavuşuyor

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Erenköy Mahallesi’ndeki Nasreddin Hoca Gündüz Bakımevi ve Kreşi’nde devam eden çalışmaları inceledi. Başkan Tütüncü, “Çocuklarımızı çok seviyoruz. Çalışan annelerin her zaman yanındayız” dedi.

Kepez Belediyesi’nin Erenköy mahallesindeki Nasreddin Hoca Gündüz Bakımevi ve Kreşinin yapım çalışması hızla sürüyor. Kaliteli eğitimi, güvenli ortamı ve sosyal imkanlarından dolayı Antalyalılar tarafından ilgi gören Nasreddin Hoca Gündüz Bakımevi ve Kreşinin şubeleri her geçen gün daha da artıyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Ahmet Vefik Paşa caddesindeki 420 metrekare büyüklüğündeki tek katlı binada devam eden kreş çalışmalarını inceledi. Tütüncü, Erenköy Nasreddin Hoca Gündüz Bakımevi ve Kreşinin devam eden çalışmaları hakkında Kepez Belediyesi Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır’dan bilgi aldı.

Çocukların okul öncesi eğitimlerine önem veren bir belediye olduklarını vurgulayan Başkan Tütüncü, “Çocuklarımızı çok seviyoruz. Çalışan annelerin her zaman yanındayız.” dedi. Nasreddin Hoca Gündüz Bakımevi ve Kreşlerinin 6 yıl önce açıldığını dile getiren Başkan Tütüncü, “ Kreşlerimiz, bütün Antalya’nın dikkatle takip edilen son derece güzel eğitim veren bir kurum olarak kendini ispatladı. Kreşlerimiz, şimdi yeni şubelerle büyüyor. Erenköy Mahallemize de harika bir kreş kazandırıyoruz. Erenköy’ün çocuklarına, Erenköy’de çalışan annelere önümüzdeki eğitim yılından itibaren hizmet verecek olan bu kreşimiz hayırlı uğurlu olsun“ diye konuştu.