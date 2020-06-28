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Kepez ParkFuntastic’in ters evi ziyaretçi için gün sayıyor

ANTALYA HABERLERİ  | 28.06.2020 12:30 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi kendi ekseni etrafında 360 derece dönen ve tamamen ters olma özelliği bakımından ilk olan ‘Ters Evi’ ParkFuntastic’te inşa etti.

Kepez Belediyesi kendi ekseni etrafında 360 derece dönen ve tamamen ters olma özelliği bakımından ilk olan ‘Ters Evi’ ParkFuntastic’te inşa etti. Ters ev önümüzdeki günlerde vatandaşlara kapısını açacak.
UNESCO Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Pamukkale travertenlerinin tıpatıp aynısının kazandırıldığı ParkFuntastic’e, tamamen ters olma özelliği bakımından ilk olma özelliği taşıyan ‘Ters Evi’ de inşa edildi. Çatı katından itibaren tamamen ters inşa edilen ‘Ters Ev’ kendi ekseni etrafında 360 derece dönebilme özelliği de taşıyor.

Antalya’nın cazibe merkezi
ParkFuntastic’te devam eden çalışmaları inceleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez’i turizm kenti Antalya’nın önemli bir cazibe noktası haline getirebilmenin en büyük hedefleri olduğunu söyledi. Tütüncü; “Fantastikpark’ta Ters Ev, Pamukkale travertenleri, dağ kızağı, zipline, çok çeşitli çocuk oyun alanları, gençlere yönelik yetişkinlere yönelik yapılan eğlence parkurları, Antalya’yı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin bölgemize gelmesi için var. Burada çok harika işletmeler var. Burada birbirinden keyifli ünitelerde çok ciddi manada güzel keyifli vakit geçirebileceğimiz bir ortam var.” dedi.

Ters Ev’in özellikleri
Önce çatı, sonra katlarının çıkması açısından tamamen ters olan ilk ev olma özelliği taşıyan yapı , 98 m2 alan üzerine inşa edildi. Kendi ekseni etrafında 360 derece dönme özelliğine sahip ters ev, 15 ton ağırlığında, 2 oda, 1 salon ve banyodan oluşuyor. Ters evin, giriş kısmında yan duvarlarda yer alan eşyalar, evin diğer bölümlerinde ise tavanda yer alıyor. Tamamen ters inşa edilen evde, çatı da bulunuyor. İç hazırlıkları devam eden ters ev, önümüzdeki günlerde ziyaretçilere kapılarını aralayacak.

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