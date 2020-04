Kepez’de 1 milyon 179 bin 740 adet maske dağıtıldı

7 günde 1 milyon 179 bin 740 maske dağıtıldı

“Birileri bu tip meseleleri siyasi bir şova dönüştürsünler. Birileri farklı şekillerde bunun üzerinden siyasi bir beklenti içerisinde olsunlar. Bunlar hiç önemli değil.” diyerek sözlerini sürdüren Başkan Tütüncü, “Kepez Belediyesi her zaman milletine hizmet etmeyi kendisine onur saymış, şeref saymış bir kurumdur. Vatandaşlarımızın her zaman, her şekilde yanında olmaya, yanında durmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Pazar alanları da dahil olmak üzere bugüne kadar ilçede 1 milyon 179 bin 740 adet maskeyi hemşehrilerine ulaştırmış bir belediye olduklarına değinen Tütüncü, “Bundan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Salgın ile mücadele ulusal bir mücadeledir. Bu mücadelenin diğer safhaları da var. Biz ilk günden beri 12 Mart’tan itibaren cadde cadde, sokak sokak dezenfekte çalışmaları yaptık. Temizlik İşleri Müdürlüğümüzdeki çok değerli dezenfekte ekiplerimize huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Mobil dezenfekte ekiplerimiz kamunun kullanmış olduğu binaları, vatandaşlarımızın yoğun olarak kullanmış olduğu ortak mekanları en güzel şekilde dezenfekte ettiler. Vefa Destek Grubundaki, değerli arkadaşlarım da aynı zamanda hemşehrilerimizin gıda ihtiyaçlarına, sosyal yardım ihtiyaçlarına da kapı kapı koşuyor. Sizlere ve sizlerle birlikte kapı kapı gezerek evde sağlık hizmetlerini en güzel şekilde tamamlayan çok değerli sağlık işleri personellerimize çok teşekkür ediyorum. Kendinizi de, sağlıkçılarımızı da güçlü, kocaman alkışlamanızı istiyorum. Hepinize yürekten gönülden teşekkür ediyorum. Sizlerle her zaman gurur duydum ve duyuyorum. Hemşehrilerimizin evlerinde kalmaları gereken bu dönemde, onlar kendilerini izole ederken, bizim vazifemiz hemşehrilerimize hizmet etmek olacak. İşte bu hizmeti sizlerle bir beraberce yapmak bunun için sizlere yol arkadaşı olmak büyük bir mutluluk vesilesi. Hepinize tekrar tekrar teşekkür ederim" diye konuştu.