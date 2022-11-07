Kepez’de gözlem şenliği

Dokuma Park’taki Antalya Bilim Merkezi’nin düzenlediği gözlem şenliğine katılanlar, Ay, Jüpiter ve Satürn’ü gözlemleyip gök cisimleri hakkında bilgi alıyor. Her yaşa hitap eden ve hava durumu uygun olunca 2 haftada bir tekrarlanan gözlem şenliği etkinliklerine, yaklaşık 200 kişi katılıyor. Kepez Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Antalya Bilim Merkezi Müdürü Selim Tıraş, gözlem şenliği öncesinde bilim merkezinin diğer eğitsel etkinlikleri konusunda katılımcıları bilgilendiriyor.

GÖK CİSİMLERİ TANITILIYOR

Bahçeye kurulan 4 adet yarı profesyonel teleskop önüne davet edilen Antalyalılar, merkezin astronomi eğitmenleri Yüksek Astrofizikçi Cihad Deniz ve Hakan Uzakara ile birlikte gözlemleme yapıyorlar. Gözlem esnasında meraklı olanlara gök cisimleri hakkında bilgiler veriliyor.

Takım yıldızları, gezegenler gibi geceleri görünen gök cisimlerinin konumları gösterilerek, keşfedilmemiş evrenin büyüklüğü hakkında fikir sahibi olunması amaçlanıyor.

