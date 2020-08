Kepez’den can dostlara ahşap, gölgelikli mama ve su istasyonu

Kepez Belediyesi, Antalya’da artan hava sıcaklıkları nedeniyle sokak hayvanları için ilçenin dört bir yanında bulunan parklara ahşaptan, gölgelikli mama ve su istasyonu yerleştiriyor.

Korona virüs salgını nedeniyle sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını sağlayan mama ve su kapları sayısını 68 mahallede artıran Kepez Belediyesi, Antalya’da artan hava sıcaklıkları nedeniyle sokak hayvanlarına daha konforlu beslenme alanları oluşturuyor. Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak hayvanları için ilçenin dört bir yanına ahşaptan, gölgelikli mama ve su istasyonları yerleştirildi.

Park ve Bahçeler atölyelerinde üretiliyor

Hemşehrilerine verdiği değeri, sokaktaki can dostlarına da veren Kepez Belediyesi, parklarda bulunan kamelyaların yapımındaki ahşap malzemesini, sokak hayvanlarının mama ve su istasyonunda da kullandı. Kepez Belediyesi, ahşaptan yapılan, gölgelikli mama ve su istasyonları ile can dostların daha serin bir ortamda beslenme ve dinlenmesini sağlayacak. Sokak hayvanları için ilçenin dört bir yanına yerleştirilen ahşap gölgelikler, Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Atölyelerinde üretiliyor. Her aşamasında atölye çalışanlarının el emeğinin bulunduğu ahşap gölgelikler, hem doğal, hem çevreci, hem de sağlıklı olması bakımından büyük önem arz ediyor. Kepez Belediyesi ekipleri tarafından can dostların mama ve su kapları da her gün belediye ekiplerince titizlikle temizleniyor.