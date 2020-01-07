Kepez’den gönülleri ısıtan çorba

Kepez Belediyesi, final sınavlarına hazırlanan Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine sıcak çorba ikram ediyor. Elleriyle gençlere tarhana çorbası dağıtan Başkan Hakan Tütüncü, “Final sınavlarına hazırlanan kardeşlerime hizmet etmek benim için büyük bir onur” dedi.

Soğuk kış günlerinde, gönülleri ısıtan bir sosyal sorumluluk projesine daha imza atan Kepez Belediyesi, final sınavlarına hazırlanan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) öğrencilerine, 7 gün boyunca çorba ikram edecek.

Çorba ikramı, öğrencilerin gece boyunca sınavlarına çalışmalarından dolayı saat 23.00’te başlıyor. Geçtiğimiz Pazar günü akşamı başlayan çorba dağıtımı, AÜ Kampüsü içerisindeki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Öğrenci Yurdu önünde 3 gün, KYK Erkek Öğrenci Yurdu önünde 3 gün ve Kültür Mahallesi’ndeki KYK yurdu önünde 1 gün yapılacak.

Her akşam 2 bin öğrenciye çorba

Her akşam 2 bine yakın öğrenciye çorba ikram edilecek. Belediye görevlileri, kurdukları çadırda, seyyar ocakların üzerindeki kazanlarda bulunan sıcak çorbayı kaselere doldurarak, öğrencilere veriyor. Öğrenciler de çadırda bulunan sehpalarda, ikram edilen ekmekle birlikte çorbalarını afiyetle yiyor. Çorba dağıtımına büyük ilgi gösteren AÜ öğrencileri, ikram edilen tarhana çorbasıyla ‘anne yapımı’ çorba özlemini giderdiklerini ifade ettiler.