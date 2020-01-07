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  4. Kepez’den gönülleri ısıtan çorba

Kepez’den gönülleri ısıtan çorba

ANTALYA HABERLERİ  | 07.01.2020 13:51 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi, final sınavlarına hazırlanan Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine sıcak çorba ikram ediyor.

Kepez Belediyesi, final sınavlarına hazırlanan Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine sıcak çorba ikram ediyor. Elleriyle gençlere tarhana çorbası dağıtan Başkan Hakan Tütüncü, “Final sınavlarına hazırlanan kardeşlerime hizmet etmek benim için büyük bir onur” dedi.
Soğuk kış günlerinde, gönülleri ısıtan bir sosyal sorumluluk projesine daha imza atan Kepez Belediyesi, final sınavlarına hazırlanan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) öğrencilerine, 7 gün boyunca çorba ikram edecek.
Çorba ikramı, öğrencilerin gece boyunca sınavlarına çalışmalarından dolayı saat 23.00’te başlıyor. Geçtiğimiz Pazar günü akşamı başlayan çorba dağıtımı, AÜ Kampüsü içerisindeki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Öğrenci Yurdu önünde 3 gün, KYK Erkek Öğrenci Yurdu önünde 3 gün ve Kültür Mahallesi’ndeki KYK yurdu önünde 1 gün yapılacak.

Her akşam 2 bin öğrenciye çorba
Her akşam 2 bine yakın öğrenciye çorba ikram edilecek. Belediye görevlileri, kurdukları çadırda, seyyar ocakların üzerindeki kazanlarda bulunan sıcak çorbayı kaselere doldurarak, öğrencilere veriyor. Öğrenciler de çadırda bulunan sehpalarda, ikram edilen ekmekle birlikte çorbalarını afiyetle yiyor. Çorba dağıtımına büyük ilgi gösteren AÜ öğrencileri, ikram edilen tarhana çorbasıyla ‘anne yapımı’ çorba özlemini giderdiklerini ifade ettiler.

Öğrencilerden teşekkür paylaşımı
Öğrenciler, gönüllerini ısıtan çorba ikramından duydukları memnuniyeti sosyal medya hesaplarından yayınladıkları mesajlarla dile getirdiler. Bir öğrenci “Çorba dağıtımı, Türkiye’deki tüm belediyelere örnek olur, inşallah!” mesajını paylaşırken bir diğer öğrencide, “Sizlere bir ömür dua okuyacağım. Rabbim yolunuzu, bahtınızı açık eylesin. Yaşasın Kepez Belediyesi.” ifadelerini kullandı. Gençlere büyük bir değer veren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de dün akşam (KYK) Erkek Öğrenci Yurdu önünde yapılan çorba dağıtımına katıldı. Kazanların başına geçen Başkan Hakan Tütüncü, elleriyle öğrencilere tarhana çorbası ikram etti.

“Öğrencilere hizmet etmek benim için onurdur”
Açıklamasında, “Final sınavlarına hazırlanan kardeşlerime hizmet etmek benim için büyük bir onur” diyen Tütüncü, şunları söyledi: “Öğrencilerimize, final sınavları haftasında birlikte olma sözü vermiştim. Kepezli annelerimiz, çocuklarımız için tarhana çorbası yaptılar. Bu çorbayı da bu akşam öğrencilerimize ikram ettik. Gece uzun. Çocuklarımız sınavlarına çalışacaklar. Tüm öğrencilerimize sınavlarında başarılar diliyorum, Rabbim hepsine zihin açıklığı versin. Gençler bizim için çok önemli. Çünkü gençler, ülkemizin geleceği. Kepez Belediyesi olarak her zaman, her şartta gençlerle birlikteyiz ve onların yanındayız.”
Çorba dağıtımına AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar da katıldı.

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