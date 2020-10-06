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Kepez’e balık pazarı ve organik pazar yapılacak

ANTALYA HABERLERİ  | 06.10.2020 16:13 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi’nin projeleri arasında yer alan Kepez Balık Pazarı ile Organik Pazar’ın yapımı başlıyor.

Kepez Belediyesi’nin projeleri arasında yer alan Kepez Balık Pazarı ile Organik Pazar’ın yapımı başlıyor. 12 bin 543 metrekare alana inşa edilen çarşıda, balık kılçığına benzer mimari çizgiler sahip olacak.
İçerisinde restoranların, satış tezgahlarının, kafenin, otoparkın ve küçük bir caminin olduğu Kepez Balık Pazarı ile Organik Pazar’ın yapım ihalesi gerçekleşti. Proje, şehrin merkezi noktası olan esik Dokuma Fabrikası arazisinde 12 bin 543 metrekare alana inşa ediliyor. Pazarların ihalesi de canlı yayın ortamında yapıldı.
Yapım süresi 350 takvim günü olan Kepez Balık Pazarı ile Organik Pazar’ın inşasına, yüklenici firma ile sözleşme imzalanması ve yer tesliminden sonra başlanılacak. Çarşı, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün, 3. dönemi için vaat ettiği 123 projesi arasında yer alıyor.
Çarşıda neler olacak?
Kepez Balık Pazarı ile Organik Pazar, Dokuma Fabrikası arazisinin Dumlupınar Bulvarı kısmındaki 12 bin 543 metrekarelik alanına yapılacak. Çarşının mimarisi de özel olarak hazırlandı. Balık kılçığına benzer mimari çizgilerine sahip çarşının dekorasyonunda çini sanatı da kullanılacak. 5 bin 467 metrekare inşaat alanından oluşan balıkçılar çarşısında çeşitli büyüklükte 6 adet balıkçı restoranı, 1 adet kafe, 1 adet alakart restoran ile 6 adet balık satış tezgahı olacak. Organik Pazar da çeşitli büyüklükte 18 adet dükkan ile 18 adet satış tezgahı bulunacak. Çarşıda 7 bin metrekare büyüklüğünde otopark ile 105 metrekare cami de hizmet verecek.

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