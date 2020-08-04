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Kepez’e bilim merkezi

ANTALYA HABERLERİ  | 04.08.2020 11:33 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi’nin TÜBİTAK işbirliğiyle Antalya’ya kazandıracağı bilim merkezinin yapım çalışmalarında sona gelindi.

Kepez Belediyesi’nin TÜBİTAK işbirliğiyle Antalya’ya kazandıracağı bilim merkezinin yapım çalışmalarında sona gelindi. Merkezin devam eden çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Türkiye’nin en güzel, en nitelikli bilim merkezini Antalyalılara armağan ediyoruz” dedi.
Eskiden pamuk işlenip, tekstil üretilen Dokuma Fabrikası’nda, 12 bin metrekare alana kurulan Antalya Bilim Merkezi ile bilim üretilecek. Merkezde incelemelerde bulunan Tütüncü, başkan yardımcısı Sebahat Adanır’dan devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteği ile hayata geçirilen Antalya Bilim Merkezi’nin çok önemli bir proje olduğuna değinen Başkan Tütüncü, “Türkiye’nin en nitelikli bilim merkezlerinden birisini Antalyalı hemşehrilerimize, çocuklarımıza ve gençlerimize kazandırıyoruz. Bilimi ve teknolojiyi herkes için anlaşılır ve ulaşılır hale getirecek olan Antalya Bilim Merkezimiz, çocuk ve gençlerimizin bilimi gözlem yaparak, dokunarak, görerek, işiterek, deneyerek öğrenmesini sağlayacak" diye konuştu.
Bilim Merkezi’nde neler var?
Eski Dokuma Fabrikası yerleşkesinde 12 bin metre kare alan üzerinde hizmet verecek olan Antalya Bilim Merkezi’nde; tüm öğrencilerin yararlanabileceği donanımlı laboratuarlar, sanal gerçeklik uygulamaları ile bilimsel ve teknolojik buluşların yapılabileceği eğitim ortamları, teknolojik aletlerin çalışma prensiplerinin uygulamalı olarak öğretildiği atölyeler, eğlenerek bilimin öğrenilebileceği tüm yaş gruplarına hitap eden sergi salonları, öğrencilerin hem el becerisini geliştirdiği, hem de bilimsel ürünler ortaya koyabildiği Bilim ve Sanatın bir arada yürütülebileceği STEM+A atölyeleri, Akdeniz’in tarihi, biyolojik, tarımsal ve diğer tüm özelliklerinin yansıtıldığı sergi salonları ve eğitim ortamları, deney düzeneklerinin yer alacağı salonlar, özel tasarım galeriler, bilimsel gösteri ve söyleşilerin yapılacağı çok amaçlı salonlar bulunuyor.

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Huzur Eczanesi
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Uğurcan Eczanesi
Muratpasa
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