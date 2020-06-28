Kepez’e devasa yollar

Kepez Belediyesi tarafından yapımı devam eden ve Varsak bölgesini, Masa Dağı’ndan Antalya Bulvarı’na bağlayan yolun inşasında şu ana kadar 1000 kamyona yakın kaya kırılırken, yaklaşık 4 bin kamyon da hafriyat kullanıldı.

Bugüne kadar 1000 km.den fazla yol açan Kepez Belediyesinde Fen İşleri Müdürlüğü, özellikle kalker kayaçların yoğun olarak bulunduğu Masa Dağı bölgesinde zorlu yeryüzü şekillerini ortadan kaldırarak, devasa yollar inşa ediyor. Masa Dağı bölgesinin Kütükçü askeri alanının kuzey kısmında, büyük kayaçlar peynir kalıbı gibi kesilerek, 1200 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki Alparslan Türkeş Bulvarı açılmıştı.

Masa Dağı’ndan Antalya’ya bir yol daha

Kepez Belediyesi, kendi imkânlarıyla Masa Dağı’nın kuzey kısmında şehir içi ulaşımı rahatlatacak bir yol yatırımı daha gerçekleştiriyor. İş makinelerini kullanan operatörler, bu yolun yapımında da bölgenin zorlu coğrafi şartlarıyla mücadele ediyor. Varsak bölgesini, Masa Dağı güzergâhından Antalya Bulvarı’na bağlayan yolun; doğu ve batı bölümlerini açabilmek için iş makineleriyle büyük kayaçlar kırılıyor ve derin vadiler hafriyatla dolduruluyor.