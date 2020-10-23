Kepez’in Sahaf Festivali kapılarını açtı

Kepez Belediyesi’nin 2. Sahaf Festivali, kitap tutkunlarına kapılarını araladı. DokumaPark’ta pandemi koşullarına uygun olarak düzenlenen festival, kültürden sanata, müzikten edebiyata kadar birbirinden kıymetli koleksiyonları alıcılarıyla buluşturdu. Kepez Belediyesi, AESOB, Antalya Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Odası ile Sahaflar Derneği işbirliğiyle düzenlenen 2. Kepez Sahaf Festivali, DokumaPark’ta kitap tutkunlarına kapılarını açtı. Pandemi koşullarına uygun olarak düzenlenen festivalin açılışına Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, AESOB Başkanı Adlıhan Dere,muhtarlar ve meclis üyeleri katıldı. Festivalin açılış konuşmasını gerçekleştiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bu yıl 2. kez kapılarını açan sahaf festivalinin Antalyalı kitap kurtlarına hayırlı olmasını diledi. Kepez Belediyesi’nin her yıl Cumhuriyet Bayramı’nı kitaplarla, bilgiyle, kültür ve sanatla kutladığına değinen Başkan Tütüncü, “Bu sebeple bu yılda Cumhuriyet Haftasını bu anlamlı etkinlikle süsleyelim, kitapların içerisindeki o bilgi, sanat ve kültür dünyasıyla gönlümüzü güzelleştirelim istedik. Bu yıl Türkiye genelinden 21 sahaf esnafı arkadaşımıza da buradan bir kapı açalım, hep beraber o mis gibi kitapların içerisinde güzel bir 9 günü geçirelim istedik.” dedi.

Esnafın işine, aşına, ekmeğine katkı

Başkan Tütüncü, DokumaPark’ta gerçekleştirilen her etkinliğin çevredeki esnafın işine, aşına ekmeğine de olumlu bir katkı sağladığını da sözlerine ekledi. Sahaf Festivali’nde sadece kitapların olmayacağına da değinen Tütüncü, “Dj etkinlikleri, canlı müzik performansları, sürpriz etkinlikler ve sahafların olmazsa olmazı kitap mezadı kültürünü de sahaflarımızı burada yaşatacaklar. Festivale geçen yıl büyük bir heyecanla başlamıştık. Neticesi de çok bereketli olmuştu. Bu yıl özel şartlarda ve özel şartlara katlanarak hep birlikte, bu sahaf festivalinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Biz bu yıl da burayı boş geçmeyelim istedik. Çünkü bir geleneğin devam etmesi bakımından sahaf festivalinin bu yılda yapılması önemliydi. Yaptık, inşallah neticeleri de güzel olacak.” diye konuştu.

Kepez’e 4 kütüphane

“Okumak hepimize çok yakışıyor, okumak insanca bir eylem, kainatı ve kainatın içerisindeki insanı, kalplerimizdeki sevgiyi, hayatın değişik boyutlarını kavramak, anlamak için hepimizin yapması gereken en insancıl eylem okumak.” diyerek sözlerine devam eden Tütüncü, “Bir yerde ışık varsa, orda aydınlık olur. Aydınlığın olduğu yerde karanlık olmaz. Bizim kitaba, okumaya öğrenmeye, hep birlikte, hep beraber özel bir önem vermemiz gerekiyor. Kepez Belediyesi olarak temel belediyecilik faaliyetleri bizim işimizdir. İmar, çevre, şehircilik bunlar önemli çalışma alanlarımızdır. Ama bütün bunların yanında, bütün bunlar kadar önemli şehrin ruhunu abad edecek, kimliğini değiştirecek, kalplere dokunacak, insana dokunacak çalışmaları yapmakta bir o kadar bizim için önemlidir, kıymetlidir, değerlidir. Bunun için bu yıl eş zamanlı 4 ayrı kütüphane projesini birlikte yürütüyoruz. Millet Kıraathanemizi tamamladık, hizmete açtık. Cem Karaca Kütüphanemizde yine aynı şekilde Teomanpaşa, Mehmet Akif, Yeni Emek, Kuzeyyaka, Gündoğdu ve bölgedeki gençlerimize hizmet edecek güzel bir kütüphane olarak inşallah doğumunu gerçekleştirmek üzere. Bununla beraber müze kütüphanecilik konseptine farklı bir bakış getirecek, Antalya’nın ilk müze kütüphanesini yine burada, bu güzel fabrikanın trafo binasında hep birlikte hizmete açıyoruz. Şehrimizin kültür hayatına çok önemli katkı sağlayacak olan bu kütüphanemiz 7 gün 24 saat önemli bir ilim, irfan yuvası olacak. Kütüphanelerimizin dördüncüsü ve amiral gemisi Gülveren Kentsel Dönüşüm içerisinde hayata geçirmekte olduğumuz büyük kütüphanemiz olacak. Okuma salonlarına sahip o kütüphane hem üniversite öğrencilerimizin ders çalışma alanına cevap verecek, hem de Türkiye’deki kitap koleksiyonu ile adından söz ettiren bir kütüphane olacak.” ifadelerini kullandı.