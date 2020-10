Kepez’in Sahaf Festivali kapılarını açtı

Kepez Belediyesi’nin 2. Sahaf Festivali, kitap tutkunlarına kapılarını araladı. DokumaPark’ta pandemi koşullarına uygun olarak düzenlenen festival, kültürden sanata, müzikten edebiyata kadar birbirinden kıymetli koleksiyonları alıcılarıyla buluşturdu. Kepez Belediyesi, AESOB, Antalya Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Odası ile Sahaflar Derneği işbirliğiyle düzenlenen 2. Kepez Sahaf Festivali, DokumaPark’ta kitap tutkunlarına kapılarını açtı. Pandemi koşullarına uygun olarak düzenlenen festivalin açılışına Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, AESOB Başkanı Adlıhan Dere,muhtarlar ve meclis üyeleri katıldı. Festivalin açılış konuşmasını gerçekleştiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bu yıl 2. kez kapılarını açan sahaf festivalinin Antalyalı kitap kurtlarına hayırlı olmasını diledi. Kepez Belediyesi’nin her yıl Cumhuriyet Bayramı’nı kitaplarla, bilgiyle, kültür ve sanatla kutladığına değinen Başkan Tütüncü, “Bu sebeple bu yılda Cumhuriyet Haftasını bu anlamlı etkinlikle süsleyelim, kitapların içerisindeki o bilgi, sanat ve kültür dünyasıyla gönlümüzü güzelleştirelim istedik. Bu yıl Türkiye genelinden 21 sahaf esnafı arkadaşımıza da buradan bir kapı açalım, hep beraber o mis gibi kitapların içerisinde güzel bir 9 günü geçirelim istedik.” dedi.

Esnafın işine, aşına, ekmeğine katkı Başkan Tütüncü, DokumaPark’ta gerçekleştirilen her etkinliğin çevredeki esnafın işine, aşına ekmeğine de olumlu bir katkı sağladığını da sözlerine ekledi. Sahaf Festivali’nde sadece kitapların olmayacağına da değinen Tütüncü, “Dj etkinlikleri, canlı müzik performansları, sürpriz etkinlikler ve sahafların olmazsa olmazı kitap mezadı kültürünü de sahaflarımızı burada yaşatacaklar. Festivale geçen yıl büyük bir heyecanla başlamıştık. Neticesi de çok bereketli olmuştu. Bu yıl özel şartlarda ve özel şartlara katlanarak hep birlikte, bu sahaf festivalinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Biz bu yıl da burayı boş geçmeyelim istedik. Çünkü bir geleneğin devam etmesi bakımından sahaf festivalinin bu yılda yapılması önemliydi. Yaptık, inşallah neticeleri de güzel olacak.” diye konuştu.

Dokuma Fabrikası için büyük mücadele verdik DokumaPark’ın bulunduğu eski fabrika alanına da değinen Tütüncü, Antalyalıların bu alan sahip çıktığını belirterek, “Bu ağaçlar kesilecekti. Binaların hepsi yıkılacaktı. Burası alışveriş merkezine dönüşecekti. Antalyalılar buna izin vermedi. Burası için 2009’dan itibaren büyük bir hukuk mücadelesi verdik. Ne mutlu bize, bugün DokumaPark ağaçlarının yanında yeni dikilen ağaçlarla birlikte güzel bir kent parkına döndü. Fabrikanın bir tek çakıl taşına bile saygı göstererek, buraya farklı bir bakış açısıyla buluşturarak güzel bir kent park yaptık. İçinde bulunduğumuz alan 1970’li yılların geleneksel bir Antalya sokağıdır. Bu etkinlik alanında yılın her ayında değişik etkinlikler olmaktadır. “ dedi.

Antalya’nın zeytinleri DokumaPark’ta

Sahaf Festivaline gelen ziyaretçilere DokumaPark alanını gezerken, park alanını da gezme önerisinde bulunan Tütüncü, “Parkın içinde zeytin ağaçları göreceksiniz. O zeytin ağaçlarının her birinin hikayesi olduğunu unutmayız. Zeytin de şu an hasat zamanı. Antalya’nın en değerli zeytin ağaçlarını, imara açtığımız yollarda kalan o zeytin ağaçlarını alıp, getirdik Dokumaya diktik. Her yıl bu zeytinlerin hasadından 2 bin 500 litre zeytin yağı elde ediyoruz. “ dedi. Konuşmaların ardından Sahaf Festivalinin açılış kurdelesi kesildi. Başkan Tütüncü ziyaretçilerle birlikte sahaf festivalini gezdi.

Kitap tutkunları bu festivalde buluşuyor

Festivale, Antalya’nın yanı sıra Mardin, İzmir, Ankara, İstanbul’dan da birçok sahaf katıldı. Birbirinden nadide yazma eserler, tarihe tanıklık etmiş kitaplar, dergiler, orijinal nüshaların satışa sunulduğu festival, 1 Kasım tarihine kadar 12.00-22.00 saatlerinde kitapseverleri ağırlayacak. Kepez Belediyesi, pandemi nedeniyle festival süresincede tedbirleri elden bırakmayacak. Festival alanına giriş ve çıkışlar kontrollü bir şekilde sağlanacak. Girişlerde ziyaretçilerin ateşleri ölçülecek, ellerinin dezenfekte edilmesi sağlanacak. Festival alanında maske, mesafe ve hijyen kuralları ön planda olacak.