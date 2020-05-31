Kepsut’ta işyerleri açılışa hazır

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde de belediye 1 Haziran itibariyle başlayacak pandemi sürecinde yeni normal hayat tedbirleri kapsamında işyerlerini hijyen kurallarına uygun şekilde ilaçladı.

Kepsut Belediyesi 1 Haziran’da başlayacak yeni dönem için ilçe merkezinde bulunan lokanta, restoran,kahvehane,çay ocağı ve bunlara ait salon ve bahçeleri korona virüs tedbirleri kapsamında ilaçladı. Belediye personeli ayrıca bu işyerlerinde çalışan persone ve işyeri sahiplerine yeni dönemde alacakları tedbirleri de eğitim semineri vererek, anlattı.

Kepsut’ta açılacak işletmelere pandemi süresi ile ilgili yeni dönemle ilgili personele eğitim verildiğini ve işletmelerin dezenfekte edildiğini belirten Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, “1 Haziran itibariyle başlayacak pandemi sürecinde yeni normal hayat tedbirleri kapsamında işyerlerini hijyen kurallarına uygun şekilde ilaçladık. İşyeri sahipleri ve çalışanlarına sağlık dolu günlerde hayırlı işler dilerim.Lütfen hijyen kurallarına ve sosyal mesafeye dikkat edilsin" şeklinde konuştu.

