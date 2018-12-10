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Federasyon başkanından kadın sporculara taciz!

FUTBOL HABERLERİ  | 10.12.2018 20:20 | Son Güncelleme

Afganistan Futbol Federasyonu Başkanı Keramuddin Karim'in de aralarında bulunduğu 6 federasyon üyesi kadın milli futbolculara cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı.

Federasyon başkanından kadın sporculara taciz!

MYNET.COM | Afgan Futbol Federasyonu'ndan 6 ismin üyelikleri kadın milli futbolcularına cinsel tacizde bulundukları gerekçesiyle askıya alındı. İki oyuncu cinsel tacize ve saldırıya uğradıklarını söylese de Afganistan Futbol Federasyonu iddiaları reddetti.

Keramuddin Karim

Üyeler arasında Afgan Futbol Federasyonu Başkanı Keramuddin Karim'in de olduğu belirtilirken, üyelerin kadın oyunculara maddi teşvik ve seks karşılığında daha iyi bir yaşam sunmakla suçlandığı belirtildi.

Ashraf Ghani

CUMHURBAŞKANI SORUŞTURMA EMRİ VERDİ
Afganistan Cumhurbaşkanı Ashraf Ghani'nin kadın sporcuların iddiaları üzerine kapsamlı bir soruşturma talimatı verdiği öğrenildi.

İki Afgan kadın milli sporcu, taciz olayının geçen Şubat ayında Ürdün'de bir eğitim kampında ve Afganistan'da gerçekleştiğini söylerken, federasyon başkanı Keramuddin Karim ise "Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum" demekle yetindi.

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Anahtar Kelimeler:
Keramuddin Karim Afganistan Futbol Federasyonu Ashraf Ghani

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Yemin ederim haberin başlık puntosunu ana sayfada görünce Tüpçü Koca Kafa sandım,gerçi kendisi evlidir ve eşi ya yahova şahidi;yada Musevi asıllıdır.Sapıklık medeni hale bakmasa da,resmi görünce kesin o dedim (ki çok benziyor,hık demiş)haberi okuyunca Niye elalemin Afgan federasyon başkanı sapık da bizim Fenerasyon başkanı Ruh hastası?diye hayıflandım.
Arap soyundan her şey beklenir.
Şaşırmadık ki bunlar ancak müslüman ülkelerde olur... kesin şeytana uymuşlardır!!!!! yoksa katiyen ve asla biyle şey yapmaz müslüman kardeşlerimiz..... hep taciz hep tecavüz......
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