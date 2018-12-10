Federasyon başkanından kadın sporculara taciz!

MYNET.COM | Afgan Futbol Federasyonu'ndan 6 ismin üyelikleri kadın milli futbolcularına cinsel tacizde bulundukları gerekçesiyle askıya alındı. İki oyuncu cinsel tacize ve saldırıya uğradıklarını söylese de Afganistan Futbol Federasyonu iddiaları reddetti.

Üyeler arasında Afgan Futbol Federasyonu Başkanı Keramuddin Karim'in de olduğu belirtilirken, üyelerin kadın oyunculara maddi teşvik ve seks karşılığında daha iyi bir yaşam sunmakla suçlandığı belirtildi.

CUMHURBAŞKANI SORUŞTURMA EMRİ VERDİ

Afganistan Cumhurbaşkanı Ashraf Ghani'nin kadın sporcuların iddiaları üzerine kapsamlı bir soruşturma talimatı verdiği öğrenildi.

İki Afgan kadın milli sporcu, taciz olayının geçen Şubat ayında Ürdün'de bir eğitim kampında ve Afganistan'da gerçekleştiğini söylerken, federasyon başkanı Keramuddin Karim ise "Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum" demekle yetindi.

