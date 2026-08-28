Aydınspor'dan eşine rastlanmamış hamle! LinkedIn üzerinden kulüp başkanı aranıyor

Türk futbolunda daha önce eşine rastlanmamış, sıra dışı bir gelişme yaşandı. Uzun yıllardır amatör liglere düşmenin üzüntüsünü yaşayan ve eski şaşaalı günlerine dönmenin hayalini kuran Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) temsilcisi Aydınspor, kulüp başkanını bulmak için çareyi iş bulma platformlarında arıyor.

TARAFTAR İSYAN ETTİ, LİNKEDIN'DEN İLAN VERDİ

2009 yılından bu yana alınan yanlış stratejik kararlar ve yaşanan hayal kırıklıklarına karşı harekete geçen siyah-beyazlı taraftarlar, kulübün sahipsiz kalmasına dikkat çekmek amacıyla ilginç bir yönteme imza attı. Taraftarlar, profesyonel iş dünyasının bir araya geldiği kariyer platformu LinkedIn üzerinden "Aydınspor Kulüp Başkanı Arıyor" başlığıyla bir iş ilanı yayımladı.

Kulübün geleceğine sahip çıkabilecek ve takımı yeniden ayağa kaldırabilecek bir lider bulmak amacıyla yapılan bu çağrı, kısa sürede sosyal medyanın ve spor kamuoyunun gündemine oturdu.

36 SAATTE BAŞVURU YAĞDI

Taraftarların bu vizyoner hamlesi platformda büyük bir etkileşim yarattı. Yalnızca 36 saat yayında kalan ilan 18 bin 274 kişi tarafından görüntülenirken, başkanlık koltuğu için tam 1391 kişi başvuru yaptı.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Gündem yaratan ilanın ardından Aydınspor Kulübü'nden de konuya ilişkin resmi bir açıklama geldi. Yapılan duyuruda, başkanlık veya yönetim kurulu üyeliği için uygun görülen; kulübe vizyonu, tecrübesi ve imkanlarıyla katkı sağlayabileceği değerlendirilen adaylarla ilerleyen süreçte iletişime geçileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, asıl hedefin yalnızca bir vitrin başkanı belirlemek olmadığı; Aydınspor'un geleceğini güvence altına alacak, sürdürülebilir bir model üzerinde hareket eden güçlü bir yönetim yapısı oluşturmak olduğunun altı çizildi.