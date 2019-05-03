'Kerebiç' bu Ramazan da sofraların vazgeçilmezi oldu

Mersin'de uzun yıllardır kerebiç üretimi ve satışını yapan Kerebiççi Oğuz, Ramazan ayında üretimi 2 kat artırdı. Her gün 15 kadın sabahın erken saatlerinde başladıkları kerebiç yapma işlemini, akşama kadar sürdürüyor. Kerebiçin yanında mamul üretimi de yapan kadınlar, günde binlerce kerebiç yapıyorlar. Üretimi yapan 15 kadından biri olan ve 8 yıldır kerebiç işini yapan Suna Kurucu, Ramazan ayı dolayısıyla çalışmalarının 2 katına çıktığını söyledi. Kerebiçin Ramazan'a özgü çok lezzetli ve faydalı bir tatlı olduğunu belirten Kurucu, "Kerebiç su, irmik ve yağın karışımıyla oluşur. İçli köfte şekline getirilerek yapılan kerebiçin içine fıstık veya ceviz koyarak tavalara diziyoruz. Daha sonra odun ateşinde bir saat pişirdikten sonra özel kaymağımızla servis yapıyoruz" dedi.

Ramazan ayında kerebiçe yoğun talebin olduğunu vurgulayan Kurucu, "Çünkü kerebiç Ramazan'a özel bir tatlıdır. Ramazan ayında bölgemizde sofraları kerebiç tatlısı süslüyor. Bu ayda çok yenilen bir tatlıdır. Bundan dolayı herkes severek yiyor. İçerisine koyduğumuz ceviz veya fıstık birer besin deposudur. Ayrıca yine içine koyduğumuz irmikte buğday olduğu için onun da besin deposu yüksek" diye konuştu.