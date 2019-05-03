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'Kerebiç' bu Ramazan da sofraların vazgeçilmezi oldu

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 03.05.2019 10:42 | Son Güncelleme

Mersin yöresine özgü bir tatlı çeşidi olan ve genellikle Ramazan ayında daha fazla imal edilerek tüketilen 'kerebiç', bu sene de sofraların vazgeçilmezi oldu. 15 kadın, Ramazan'ın ilk gününden bugüne kadar sabahın erken saatlerinden akşam saatlerine kadar kerebiç yapıyorlar.

'Kerebiç' bu Ramazan da sofraların vazgeçilmezi oldu

Mersin'de uzun yıllardır kerebiç üretimi ve satışını yapan Kerebiççi Oğuz, Ramazan ayında üretimi 2 kat artırdı. Her gün 15 kadın sabahın erken saatlerinde başladıkları kerebiç yapma işlemini, akşama kadar sürdürüyor. Kerebiçin yanında mamul üretimi de yapan kadınlar, günde binlerce kerebiç yapıyorlar. Üretimi yapan 15 kadından biri olan ve 8 yıldır kerebiç işini yapan Suna Kurucu, Ramazan ayı dolayısıyla çalışmalarının 2 katına çıktığını söyledi. Kerebiçin Ramazan'a özgü çok lezzetli ve faydalı bir tatlı olduğunu belirten Kurucu, "Kerebiç su, irmik ve yağın karışımıyla oluşur. İçli köfte şekline getirilerek yapılan kerebiçin içine fıstık veya ceviz koyarak tavalara diziyoruz. Daha sonra odun ateşinde bir saat pişirdikten sonra özel kaymağımızla servis yapıyoruz" dedi.

Ramazan ayında kerebiçe yoğun talebin olduğunu vurgulayan Kurucu, "Çünkü kerebiç Ramazan'a özel bir tatlıdır. Ramazan ayında bölgemizde sofraları kerebiç tatlısı süslüyor. Bu ayda çok yenilen bir tatlıdır. Bundan dolayı herkes severek yiyor. İçerisine koyduğumuz ceviz veya fıstık birer besin deposudur. Ayrıca yine içine koyduğumuz irmikte buğday olduğu için onun da besin deposu yüksek" diye konuştu.

Kerebiçin köpüğü hakkında da bilgiler veren Kurucu, "Köpüğün yapılmasında çöven kökünü kullanırız. Bu kök önce iyice yıkandıktan sonra 3-4 saat kaynatılır. Su kahverengiyi alınca su süzülür. Süzdükten sonra soğumaya bırakılır. Soğuduktan sonra da çırpma makinesiyle iyice çırpılır. Soğuyan su çırpınca beyaz köpük halini almaya başlar. Sonra sıcak şerbeti dökmeye başlarız ve beyaz köpük halini alır" şeklinde konuştu.

5 yıldır kerebiç üretiminde çalışan Hayriye Kınık ise sabahın erken saatlerinde işe başladıklarını ifade ederek, "Günlük 100 ile 120 dava arasında üretim yapıyoruz. Her bir dava 184 tane kerebiç alıyor. Bu da 20 bin ile 22 bin arasında kerebiç üretimi yapıyoruz anlamına geliyor. Tabi bu tatlı sadece Ramazan ayında değil tüm yıl boyunca üretim sürüyor. Sadece bu ay sofraların vazgeçilmez tatlısı olduğundan dolayı üretimi fazla yapıyoruz" dedi.

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