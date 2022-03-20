SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Kerem Aktürkoğlu canlı yayında adeta çıldırdı! ''Ayağım kırılabilirdi''

Kerem Aktürkoğlu canlı yayında adeta çıldırdı! ''Ayağım kırılabilirdi''

20.03.2022 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kerem Aktürkoğlu, Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup oldukları maçın ardından flaş açıklamalarda bulundu. Kerem, "Herkes görmüştür pozisyonu. Hakem arkadaşımız, ağabeyimiz, 'Bilader, kardeşim' diyen hakem ağabeyimiz, pozisyonu sorduk, 30 saniye sonra 'Bakıldı, önüne bak' deniyor. Nasıl bakıldı pozisyona? 2 pozisyonda ayağım kırılabilirdi." dedi.

Kerem Aktürkoğlu canlı yayında adeta çıldırdı! ''Ayağım kırılabilirdi''
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Gaziantep FK-Galatasaray maçının artçıları sürüyor... Sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılılarda maçın hakemine tepki var. Karşılaşmada 2 kez sakatlık geçiren Kerem Aktürkoğlu, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle oyuna devam edebildi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kerem'in sözleri sosyal medyada yankı uyandırdı.

"BİLADER, KARDEŞİM DİYOR..."

2c0b1159-b8ab-4cf1-a333-1b75a6544ae5

Maçın hakemi hakkında konuşan Kerem Aktürkoğlu, "Çok yoğun tempodan çıktık. 10 günde 4. maçtı. Tek hedef galibiyetti. Kazanıp gitmek istiyorduk. Olmadı. Herkes görmüştür pozisyonu. Hakem arkadaşımız, 'Bilader, kardeşim' diyor... Pozisyonu sorduk, 30 saniye sonra 'Bakıldı, önüne bak' deniyor. Nasıl bakıldı pozisyona?" dedi.

"AYAĞIM KIRILABİLİRDİ"

adaa4434-c7a5-439d-9257-f768dbb93576

Yaşadığı pozisyonlar hakkında bilgi veren Kerem, "2 pozisyonda ayağım kırılabilirdi. Durum ortada. Görüldü. Galatasaray'a olunca pozisyonlar farklı mı değerlendiriliyor? Ne olması gerekiyor kart için. Gaziantep, sıfır sarı kartla ayrıldı. Bunları söylemek istemiyorum. Bana yakışan şeyler değil ama birileri bir şey söylemeli ki bize olan tavır değişir. Umarım değişir. Hakemlerle güzel konuşuyoruz ama onların tavrı çok farklı. Hocam bir bakılsa dediğimiz zaman 'Bakıldı' dedi. Bizim aleyhimize olunca 3-4 dakika bakıyorlar. Bunlar şaşırılacak şeyler. Milli araya gidiyoruz. Milli aradan dönünce seri galibiyetler alırız." ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Torrent'i hiç böyle görmediniz!Torrent'i hiç böyle görmediniz!
Roman Abramovich, Türkiye'den futbol kulübü alacak!Roman Abramovich, Türkiye'den futbol kulübü alacak!
Galatasaray-Barcelona maçı 11'leri belli oldu!Galatasaray-Barcelona maçı 11'leri belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Kerem Aktürkoğlu Gaziantep FK
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrete ikinci zamda tarih netleşiyor! İşte masadaki rakam

Asgari ücrete ikinci zamda tarih netleşiyor! İşte masadaki rakam

Giresun'da gözlerden uzak yaşıyor! Son hali dikkat çekti

Giresun'da gözlerden uzak yaşıyor! Son hali dikkat çekti

Kerem Aktürkoğlu neler yaptı öyle! ''100 milyon euro''

Kerem Aktürkoğlu neler yaptı öyle! ''100 milyon euro''

Galatasaray'ın aklı Barcelona'da kaldı!

Galatasaray'ın aklı Barcelona'da kaldı!

Galatasaray taraftarı Gomis'i takımdan kovdu!

Galatasaray taraftarı Gomis'i takımdan kovdu!

Yusuf Yazıcı neler yaptı neler! Durdurulamıyor...

Yusuf Yazıcı neler yaptı neler! Durdurulamıyor...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyadan tepki gösterdi! Chelsea’ye destek oldu

Sosyal medyadan tepki gösterdi! Chelsea’ye destek oldu

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Görüntüler şoke etti! Acı içinde kıvrandı

Görüntüler şoke etti! Acı içinde kıvrandı

Sağlığına ve değerlerine dikkat edenlerin tercihi

Sağlığına ve değerlerine dikkat edenlerin tercihi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.