Kerem Aktürkoğlu canlı yayında adeta çıldırdı! ''Ayağım kırılabilirdi''

Gaziantep FK-Galatasaray maçının artçıları sürüyor... Sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılılarda maçın hakemine tepki var. Karşılaşmada 2 kez sakatlık geçiren Kerem Aktürkoğlu, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle oyuna devam edebildi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kerem'in sözleri sosyal medyada yankı uyandırdı.

"BİLADER, KARDEŞİM DİYOR..."

Maçın hakemi hakkında konuşan Kerem Aktürkoğlu, "Çok yoğun tempodan çıktık. 10 günde 4. maçtı. Tek hedef galibiyetti. Kazanıp gitmek istiyorduk. Olmadı. Herkes görmüştür pozisyonu. Hakem arkadaşımız, 'Bilader, kardeşim' diyor... Pozisyonu sorduk, 30 saniye sonra 'Bakıldı, önüne bak' deniyor. Nasıl bakıldı pozisyona?" dedi.

"AYAĞIM KIRILABİLİRDİ"

Yaşadığı pozisyonlar hakkında bilgi veren Kerem, "2 pozisyonda ayağım kırılabilirdi. Durum ortada. Görüldü. Galatasaray'a olunca pozisyonlar farklı mı değerlendiriliyor? Ne olması gerekiyor kart için. Gaziantep, sıfır sarı kartla ayrıldı. Bunları söylemek istemiyorum. Bana yakışan şeyler değil ama birileri bir şey söylemeli ki bize olan tavır değişir. Umarım değişir. Hakemlerle güzel konuşuyoruz ama onların tavrı çok farklı. Hocam bir bakılsa dediğimiz zaman 'Bakıldı' dedi. Bizim aleyhimize olunca 3-4 dakika bakıyorlar. Bunlar şaşırılacak şeyler. Milli araya gidiyoruz. Milli aradan dönünce seri galibiyetler alırız." ifadelerini kullandı.



