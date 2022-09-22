Kerem Aktürkoğlu'nun mutsuzluğunun sebebi ortaya çıktı!

Galatasaray'da geçen sezonun en istikrarlı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu bu sezona iyi başlayamadı. Taraftarların eleştirisini alan genç oyuncunun mutsuzluğunun nedeni takım arkadaşı çıktı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI'NIN MAAŞI SORUN ÇIKARTTI

Konyaspor'dan gelen deneyimli stoper, 17 milyon TL ile takımın en çok kazanan yerli oyuncusu. Abdülkerim'in maaşı 2025-26 sezonunda 29 milyon TL'yi aşacak. Bu karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Kerem'in mutsuzluğunun nedeninin bu olduğu ortaya çıktı.

ADANA MAÇINDA İYİ OYNAMAZSA YEDEĞE ÇEKİLECEK

Adana Demirspor maçında Kerem'in iyi performans sergileyememesi halinde Okan Buruk genç oyuncuyu yedeğe çekecek. Sol kanata Mertens'i koyup yeni bir formasyona geçmeyi düşünen Okan Buruk, Adana Demirspor maçını bekliyor. Bazı taraftarlar ise Kerem Aktürkoğlu için Adana Demirspor maçında son kez 11'de sahaya çıkacak yorumunda bulunuyor.



