Kerem Aktürkoğlu sitem etti! "Keşke demeyelim dedik ama..."

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, 3-0'lık Galatasaray mağlubiyeti sonrası konuştu: "Penaltıyı atsak her şey farklı olabilirdi, sorumluluk bizde."

Burak Kavuncu
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Derbi mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe cephesinde üzüntü ve özeleştiri hakimdi. Takımın kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu, kaçan fırsatlara vurgu yaparak taraftardan özür diledi.

Mücadeleye aslında iyi başladıklarını belirten Kerem Aktürkoğlu, maçın gidişatını değiştirebilecek fırsatları kullanamadıklarını dile getirdi. Yıldız oyuncu, "Penaltıyı atabilsek çok farklı olabilirdi ancak maçı kaybettikten sonra bunların bir önemi kalmıyor" ifadelerini kullandı.

"SORUMLULUK BİZİM"

Maçtan önce soyunma odasında yaptıkları konuşmalara değinen Kerem, yaşadıkları pişmanlığı şu sözlerle özetledi:

"Maçtan önce 'Keşke' demeyelim diye kendi aramızda konuştuk ama ne yazık ki maçtan sonra yine 'keşke' diyoruz. Bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ederiz. İstedikleri galibiyeti onlara veremedik, bu mağlubiyetin sorumluluğu tamamen bizlerde. Diyecek bir şey yok."

Galatasaray Galatasaray
3 - 0
Fenerbahçe Fenerbahçe

Kerem Aktürkoğlu fenerbahçe galatasaray
