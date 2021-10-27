Kerem Alışık, Bir Zamanlar Çukurova dizisinden neden ayrıldı? İddiaları yalanlamadı

Kerem Alışık, Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılarak hayranlarını çok üzdü. Lüks aracıyla boğaz havası alan oyuncuya, "Murat Ünalmış ile kavga ettiğiniz için mi diziden ayrıldınız?" sorusu yöneltildi. Snob Magazin’in haberine göre; Alışık muhabirlerin bu sorusunu duymamazlıktan geldi. Alışık'ın bu iddiayı yalanlamaması dikkat çekti.

Ünlü oyuncunun Murat Ünalmış ile yaşadığı gerilim yüzünden diziye veda ettiği konuşuluyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİNDE NE OLMUŞTU?

3 sezondur Adana'da çekilen "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinin 24 Nisan'da Karaahmetli köyünde yapılan çekimleri sırasında gergin anlar yaşanmıştı. Dizinin Fekeli'si Kerem Alışık ile Demir Yaman'ı Murat Ünalmış arasında tartışma çıkmıştı.

Sete ara verilen tartışmada avukatına talimat veren Ünalmış, kendisine "Hıyar oğlu hıyar" diyen rol arkadaşı Alışık'tan şikayetçi olmuştu.

