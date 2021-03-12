Kerem Bürsin'e ödül töreninde Bay J'den olay sözler! Ünlü oyuncu salonu terk etti

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen 'Yılın Yıldızları' ödül törenine katıldı. Gece pek çok ünlü isim ekranın en iyileri olarak ödüllerini aldı. Sen Çal Kapımı dizisinde başrol oynayan Kerem Bürsin de "2020 yılının en beğenilen erkek dizi oyuncusu" ödülünü aldı.

"BÖLÜM BAŞI 120 TL ALARAK..."

Törende ödül alan isimlerden olan Kerem Bürsin ise sahneden inerken sunucu Bay J’nin "Kerem Bey zor şartlarda çalışıyor. Gözleriniz dolacak ama geçen yıl bölüm başı 120 bin TL alarak çalışmaya devam etti" sözleriyle adeta şoke oldu.

Kerem Bürsin bu sözlerin ardından salonu terk etti. Açıklamalara sinirlenen Bürsin, gazetecilerin sorularını da yanıtlamadı.



