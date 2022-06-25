Kerem Bürsin ile Alvaro Morte'den sevindiren proje!

Kerem Bürsin geçtiğimiz akşam Etiler'de görüntülendi. Kariyerinde Dünya'ya açılan ve La Casa de Papel'in yıldızı Alvaro Morte ile yakın arkadaş olan Kerem Bürsin, son görüşmeleri hakkında bilgi verdi. Kerem Bürsin, "Alvaro ile çok güzel geçti" dedi.

Basın mensuplarının, "Alvaro Morte veya Antonio Banderas ile bir projede yer alır mısınız peki?" sorusuna yanıt veren Kerem Bürsin, "Bazı görüşmelerimiz oldu. İspanya'da da iyi karşılandık, güzeldi her şey" cevabını verdi.

Antonio Banderas hakkında, "Yeni dostluklar, yeni işler edindim. Öyle bir usta oyuncuyla bir araya gelebilmek, bir şeyler paylaşmak çok önemli. Beraber olabileceğimiz bir projeyi de konuştuk. İki taraf da birlikte rol alınacak proje için istekliydi" ifadelerini kullanan Bürsin, Alvaro Morte hakkında ise şu müjdeyi verdi:

"Alvaro ile bayağı bir şeyler konuştuk. Türkiye'de sinema sektörünü, dünya genelinde sinema sektörünü konuştuk. Bir işe ortak girdik kendisi ile, o yüzden onları konuşuyoruz. Beraber olduğumuz ortaklık başka bir şey, ama o yapacağımız ortaklığı da sinemaya aktaracağız."

